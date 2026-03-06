Distrito de Sapucaia recebe ação integrada e anúncio de intervenções

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga realizou, na quarta-feira (4), uma ação integrada no distrito de Sapucaia para vistoriar demandas e anunciar novas intervenções na localidade.

A visita contou com a presença do chefe de gabinete, do secretário de Obras, do secretário de Desenvolvimento Social, do secretário de Defesa Social, do secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e da equipe da Defesa Civil. A agenda atendeu a indicações apresentadas pelo vereador Cleider Costa junto ao Gabinete.

Durante a agenda, foram vistoriadas duas pontes no distrito. Uma delas já está com o processo licitatório concluído, e os estudos técnicos terão início na próxima semana, etapa necessária para o planejamento da execução da obra, viabilizada por meio de emenda impositiva destinada pelo vereador Ricardo Angola.

A outra ponte também foi avaliada pela equipe técnica para definição das providências necessárias. Da mesma forma, outros pontos do distrito que necessitam de melhorias passaram por vistoria.

Além das pontes, a administração municipal anunciou que realizará serviços de melhoria nas estradas do distrito, incluindo a aplicação de escória nos trechos mais críticos. O município receberá novo carregamento de material nos próximos dias, ampliando a capacidade de atendimento às demandas locais.

A Prefeitura ressalta que a atuação conjunta entre o Executivo e o Legislativo tem sido fundamental para viabilizar investimentos e acelerar soluções para Sapucaia.