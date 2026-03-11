Idosa fica ferida após galho de árvore cair em sua cabeça

Na manhã dessa quarta-feira(11), um galho de árvore caiu e atingiu a cabeça de uma senhora que passava pela Rua Raul Soares, nas proximidades da Casa de Saúde, em Caratinga.

De acordo com informações, equipes do Corpo de Bombeiros Militar que passavam pelo local no momento prestaram os primeiros socorros à vítima. A idosa foi atendida e encaminhada para receber avaliação médica.

Por causa do ocorrido, o trânsito na região ficou lento por alguns minutos, chamando a atenção de quem passava pelo local.