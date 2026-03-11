Mulher coloca fogo em tambores de lixo em Caratinga

Um ato de vandalismo foi flagrado por uma câmera de segurança na tarde dessa terça-feira (10), em Caratinga. O ato criminoso foi provocado por uma mulher. Ela aparece colocando fogo em uma estrutura de madeira e, como consequência, em dois tambores utilizados para depositar lixo. O caso foi na Rua Doutor Maninho, nas proximidades da entrada do bairro Anápolis.

A imagem mostra uma mulher virando no chão os materiais depositados em um dos tambores, também chamado de bombonas. O outro já estava em cima de uma estrutura no alto, onde um fogo havia sido aceso.

Depois de retirar o lixo, ela coloca a outra bombona ao lado do outro tambor e os dois começam a pegar fogo. A mulher parece morar em frente ao local, já que depois do ato de vandalismo, ela entra em uma das casas.

De acordo com o Rio Novo, as bombonas foram colocadas no local para que fossem utilizadas pelos próprios moradores e facilitassem o trabalho de recolhimento dos garis.

Com o ato de vandalismo, o lixo tem ficado espalhado no trecho da Rua Doutor Maninho.