Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
As Chuvas Chegaram
Cresol
As Chuvas Chegaram
Cresol Mobile

Mulher coloca fogo em tambores de lixo em Caratinga

Um ato de vandalismo foi flagrado por uma câmera de segurança na tarde dessa terça-feira (10), em Caratinga. O ato criminoso foi provocado por uma mulher. Ela aparece colocando fogo em uma estrutura de madeira e, como consequência, em dois tambores utilizados para depositar lixo. O caso foi na Rua Doutor Maninho, nas proximidades da entrada do bairro Anápolis.

A imagem mostra uma mulher virando no chão os materiais depositados em um dos tambores, também chamado de bombonas. O outro já estava em cima de uma estrutura no alto, onde um fogo havia sido aceso.

Depois de retirar o lixo, ela coloca a outra bombona ao lado do outro tambor e os dois começam a pegar fogo. A mulher parece morar em frente ao local, já que depois do ato de vandalismo, ela entra em uma das casas.

De acordo com o Rio Novo, as bombonas foram colocadas no local para que fossem utilizadas pelos próprios moradores e facilitassem o trabalho de recolhimento dos garis.

Com o ato de vandalismo, o lixo tem ficado espalhado no trecho da Rua Doutor Maninho.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias