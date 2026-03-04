Curso básico de Libras é lançado pelo setor de extensão do UNEC

Formação presencial começa no dia 8 de abril, no Espaço Cultural FUNEC, com carga horária de 120 horas

CARATINGA – As mãos que falam. Os olhos que escutam. O corpo que se transforma em ponte. Em Caratinga, a oportunidade de aprender a Língua Brasileira de Sinais ganha novo espaço com o lançamento do Curso Básico de Libras promovido pelo setor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) – mantido pela FUNEC.

As aulas começam no dia 8 de abril e serão realizadas de forma 100% presencial no Espaço Cultural FUNEC (que fica na avenida Moacyr de Mattos, nº 291 – fundos, no Centro). Os encontros vão acontecer sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h30, até o mês de dezembro, totalizando 120 horas de formação.

Segundo Arthur Ferreira, representante da Extensão, a proposta reforça o compromisso social da instituição. “Oferecer um curso de Libras à comunidade é ampliar o acesso à comunicação e à cidadania. A Extensão tem justamente esse papel de aproximar a universidade da sociedade, promovendo formação que gera impacto real”, afirma.

Aprender com presença e prática

A professora do curso, Gabriella Pizzani, destaca que o aprendizado da Libras exige envolvimento direto.

“A Libras é uma língua visual e espacial. Não se aprende apenas assistindo ou lendo. É preciso vivenciar, praticar, observar as expressões faciais, os movimentos do corpo. Cada detalhe faz parte da construção do sentido”, explica.

Ela ressalta que o curso vai além da memorização de sinais. “Ensinar Libras não é apenas ensinar gestos. É apresentar uma cultura, uma história e uma comunidade. Quando alguém aprende Libras, assume também um compromisso com a inclusão e com o respeito à diversidade linguística.”

Direito garantido por lei

No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. A legislação determina que órgãos públicos e instituições que prestam serviços à população – inclusive empresas privadas – assegurem atendimento acessível às pessoas surdas.

Para Gabriella, a formação também contribui para o cumprimento desse direito. “Quanto mais pessoas capacitadas, maior a possibilidade de garantir acessibilidade nos espaços públicos, nas escolas, nas empresas e nos serviços de saúde. A inclusão começa pela comunicação.”

No UNEC, a Libras já integra a grade de cursos de graduação. Com o curso de extensão, o conhecimento passa a alcançar também o público externo.

Metodologia dinâmica e participação da comunidade surda

A instrutora de Libras Luzia Alcides destaca que a metodologia será prática e participativa. “Teremos aulas dialogadas, simulações de situações reais e a participação da comunidade surda. O objetivo é que o aluno se sinta seguro para se comunicar desde o início. A Libras precisa ser vivenciada”, afirma.

Segundo ela, o ambiente colaborativo é um dos diferenciais da proposta. “É um aprendizado construído em conjunto. Ninguém aprende Libras sozinho. É na interação que a língua ganha sentido.”

Inscrições e descontos

O curso é aberto à comunidade acadêmica e ao público em geral. Há desconto de 20% para alunos e egressos da Escola Professor Jairo Grossi, do UNEC e para funcionários da FUNEC. Para pessoas da terceira idade, o desconto é de 50%. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas pelo site unec.edu.br, na aba Extensão.

Para os organizadores, a iniciativa representa mais que uma formação complementar. “A inclusão não é favor, é direito. Promover esse curso é reafirmar que toda língua merece espaço, respeito e visibilidade”, conclui Arthur.