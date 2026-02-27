Nível do Rio Caratinga sobe e Prefeitura detalhará ações de segurança

A Prefeitura de Caratinga realiza nesta quinta-feira (27) uma coletiva de imprensa em caráter emergencial para tratar do monitoramento das chuvas e da elevação do nível do Rio Caratinga. O encontro acontece às 16h, no Centro Administrativo Municipal, e é direcionado a todos os veículos de comunicação, jornalistas e correspondentes da região.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa ocorre em razão do volume crítico de chuvas que atinge o município nos últimos dias. O prefeito Dr. Giovanni Corrêa, acompanhado pela equipe técnica da Defesa Civil, irá apresentar as ações de contingência adotadas pela Prefeitura para minimizar riscos e garantir a segurança da população.

Durante a coletiva, serão detalhados os dados atualizados de monitoramento do Rio Caratinga, que segue em elevação, além das estratégias preventivas voltadas às áreas consideradas de risco para alagamentos e deslizamentos de terra. A Defesa Civil também deve reforçar as orientações de segurança e os protocolos que podem ser adotados em caso de agravamento do cenário.

Segundo a Prefeitura, o objetivo da coletiva é unificar as informações oficiais e assegurar que as orientações cheguem de forma clara, transparente e rápida a toda a população, evitando a disseminação de boatos e garantindo que moradores de áreas vulneráveis estejam devidamente informados sobre as medidas preventivas.