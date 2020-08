Casu – Hospital Irmã Denise celebra 90 altas de pacientes curados da covid-19

CARATINGA – A equipe multidisciplinar do Casu – Hospital Irmã Denise celebra os 90 pacientes que receberam alta hospitalar curados da covid-19 na unidade. O número é motivo de comemoração, uma vez que, que a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é desconhecida e pode afetar diferentes órgãos e sistemas do organismo humano. Desde março de 2020, o hospital atua como referência para tratamento da doença em Caratinga e região.

A coordenadora da ala covid-19 do Casu – Hospital Irmã Denise, Paula Cristina Botelho, fala da satisfação da equipe ao dar alta para um paciente. “Para nós, que estamos na linha de frente, é motivo de extrema felicidade e de renovação das nossas esperanças para que consigamos que mais pacientes saiam curados da nossa unidade. Desde o momento da admissão do paciente no setor covid-19, todos nós da equipe multidisciplinar, recebemos esse paciente com muito carinho e muita atenção. Para que ele tenha suas ansiedades amenizadas, e tenha todas as dúvidas esclarecidas e possa sair curado da doença de nossa unidade”.

A paciente, Camila Vaz Fernandes, de 30 anos, moradora do município de Ubaporanga. Ela foi admitida na enfermaria covid-19 do hospital no dia 20 de julho de 2020. Apresentava quadro de tosse, dor no peito, mialgia há cerca de sete dias evoluindo com dispneia aos pequenos esforços. Teve diagnostico confirmado para covid-19 e permaneceu em tratamento clinico, e com a melhora do quadro recebeu na data de 02 de agosto de 2020 alta hospitalar. Foi a 90º paciente curada da covid-19 a receber alta em na unidade.

Embora o momento da alta seja de muita felicidade, tanto para pacientes como para a equipe, a enfermeira Paula Botelho, alerta para os perigos da doença e para a importância da prevenção. “Só quem está na linha de frente e acompanha cada minuto de uma paciente com diagnóstico da covid-19 sabe da gravidade dessa doença. A orientação que eu dou para a toda a população de Caratinga e região, é que o isolamento social é uma das formas mais eficazes para a diminuição da transmissibilidade do vírus, e consequentemente diminuir os casos da doença. Se puder, fique em casa, e pratique todas as medidas preventivas”, finaliza Paula.