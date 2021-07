Caratinga recebe evento Caça ao Tesouro

CARATINGA- No aniversário da cidade, 24 de junho, o município recebeu o projeto Caça ao Tesouro. O evento recreativo consistia em desvendar enigmas através de pistas divulgadas entre os dias 17 e 19 de julho. A caça ao tesouro se iniciava já na inscrição, onde todos os caçadores deveriam decifrar três enigmas e validá-los. O prêmio principal foi de R$ 5.000,00, além de diversos prêmios distribuídos pelos patrocinadores.

A caçada aconteceu na AABB – Associação Atlética Banco do Brasil – onde foram oferecidos aos participantes café da manhã, lanche e os caçadores também contaram com um alongamento feito pelos profissionais do CT Caratinga. 100 pessoas participaram do evento, que foi encerrado no dia 25, com a realização de uma confraternização. Reinaldo Trigo Alves ganhou o prêmio em dinheiro.