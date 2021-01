Caratinga permanece na Onda Amarela

DA REDAÇÃO- Com um aumento de 19% na taxa de incidência do coronavírus em Minas na última semana, o Comitê Extraordinário Covid-19 definiu, nesta quarta-feira (20), pela manutenção de dez das 14 macrorregiões na onda vermelha do Minas Consciente. É o caso da macrorregião Vale do Aço.

Já a microrregião de Caratinga segue na onda amarela, quando são autorizados alguns serviços considerados não essenciais, como bares (com consumo no local) e salões de beleza.

As recomendações, válidas a partir do próximo sábado (23), visam controlar o avanço da doença e fazem parte das orientações para a retomada segura e gradual das atividades econômicas.

Em relação à taxa de incidência de casos ativos da região, a maior registrada é do município de Ubaporanga. Em seguida estão Córrego Novo, Bom Jesus do Galho e Inhapim. A menor taxa é do município de São João do Oriente.

O cálculo considera o número de casos confirmados de covid-19 dividido pela população residente na localidade. Esta taxa permite calcular a probabilidade de que exista uma mudança no padrão de adoecimento em determinado tempo. Em termos epidemiológicos, é denominado “risco”. O risco é a probabilidade de mudança de padrão de adoecimento da população de interesse em determinado intervalo (por ano ou mês ou semana de início de sintomas).

Data de Atualização: 18/01/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 210 45% 69% 81% 83% 6,8 4,3

Data de Atualização: 18/01/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -4% 1% 21 22

Data de Atualização: 18/01/2021 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 16/01 a 23/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida para 23/01 a 30/01 Pesos VALE DO AÇO Vermelha 0 Vermelha 74%

Data de Atualização: 18/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO CARATINGA 149 47% 91% 80% 91% 10,6 3,7 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 290 36% 58% 69% 63% 9,3 6,8 VALE DO AÇO IPATINGA 195 50% 50% 90% 80% 2,8 3,2

Data de Atualização: 18/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA -8% -16% 16 14 21 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -18% 23% 16 22 21 VALE DO AÇO IPATINGA 4% -7% 25 26 21

Data de Atualização: 18/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 16/01 a 23/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 23/01 a 30/01 VALE DO AÇO CARATINGA Amarela 14 Amarela 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Vermelha 0 Amarela 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Vermelha 0 Vermelha 68,7%