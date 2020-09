Caratinga não avança para Onda Verde do Minas Consciente

Indicadores em relação à doença ainda não permitem esta mudança, por isso, município segue na Onda Amarela

CARATINGA- Após 28 dias consecutivos na Onda Amarela do Plano Minas Consciente, os municípios passam por uma avaliação do Comitê Covid do Estado para saber se podem avançar para a Onda Verde, o que permitiria o funcionamento de serviços não-essenciais com maior risco.

É o caso de Caratinga, no entanto, foi decidido que a macrorregião Vale do Aço se mantém na Onda Amarela no período de 26 de setembro a 3 de outubro.

Para avanço de ondas são analisados pela Secretaria de Estado de Saúde, os dados por macrorregião e microrregião de saúde. Os indicadores são taxa de Incidência Covid-19, de Ocupação de leitos UTI Adulto e de Ocupação por Covid-19; leitos por 100 mil habitantes; positividade atual RT-PCR; e porcentagem de aumento da incidência e da positividade dos exames PCR.

Data de Atualização: 21/09/2020 INCIDÊNCIA 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto Pesos 1 2 2 VALE DO AÇO 93 43% 53%

Data de Atualização: 21/09/2020 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50% 4,0 2º Corte 90% 7,0 MACROS % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 4 4 VALE DO AÇO 63% 12,0

Data de Atualização: 21/09/2020 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA 1º Corte -15% -15% 2º Corte 15% 15% MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Pesos 2 1 VALE DO AÇO -2% -23%

Data de Atualização: 21/09/2020 AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte 12 2º Corte 19 MACROS Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda 19/09 a 26/09 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda para 26/09 a 03/10 Pesos 0 a 32 0 a 32 % Pop. SUS-Dependente VALE DO AÇO 15 17 Amarela ≥28 Amarela 74%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 CARATINGA 62 44% 73% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 123 47% 52% IPATINGA 92 41% 39%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA 1º Corte 50% 4,0 -15% -15% 2º Corte 90% 7,0 15% 15% AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência 4 4 2 1 CARATINGA 55% 19,0 2% -33% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 60% 11,8 13% -11% IPATINGA 74% 7,5 -14% -26%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte 12 2º Corte 19 AGRUP. MICROS SUBGR Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda 19/09 a 26/09 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda para 26/09 a 03/10 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA 15 13 15 Amarela ≥28 Amarela CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 17 18 15 Amarela ≥28 Amarela IPATINGA 13 19 15 Amarela 7 Amarela