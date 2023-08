Caratinga e Ubaporanga apresentam maior população de indígenas na região

CARATINGA- Caratinga é o município com mais indígenas na região. São 42 pessoas que vivem na cidade e se declaram indígenas. O dado é do Censo de 2022 e foi divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A população total de Caratinga é de 87.360, segundo o Censo de 2022. Os 42 indígenas representam 0,05% da população do município.

Em seguida, se destaca Ubaporanga com 34 pessoas. No entanto, pelo número de habitantes, o percentual de declarantes indígenas supera Caratinga, sendo de 0,26%.

Na zona rural de Ubaporanga, muitos são os relatos de que índios teriam habitado o local. A própria história do município dá conta de que Ubaporanga foi fundada no ano de 1890, por Domingos Gonçalves de Carvalho, que chegou com uma caravana e sua família à procura de um local propício para se instalarem. E que habitavam índios, já pacíficos que não ofereceram resistência à chegada de Domingos, nas terras já habitadas.

Em abril de 2022, o DIÁRIO esteve no Córrego dos Florentinos para conhecer as raízes indígenas do local. Na Oca Tokmã Kahap, um projeto de valorização da cultura indígena e ainda uma propriedade em que foi descoberta uma urna funerária indígena de mais de 200 anos

Em 2016, após uma escavação, um trabalhador encontrou um grande vaso na propriedade de Moacir Rodrigues que, posteriormente, veio a se confirmar ser uma urna de origem indígena. Desde então, a casa do idoso recebe muitos visitantes que desejam conhecer a relíquia indígena.

Próximo dali, também está instalada a Oca Tokmã Kahap, de propriedade de Odair Puri e Eliana Pataxó. Como forma de valorização no Córrego dos Florentinos, foi instalada a oca, bem como são realizados encontros seguindo a cultura indígena.

Confira os dados completos na região. Não houve registro de pessoas indígenas em Córrego Novo, Entre Folhas, Santa Rita de Minas.

BOM JESUS DO GALHO

14.537- População residente

9 pessoas indígenas

0,06- Percentual de indígenas

CARATINGA

87.360- População residente

42 pessoas indígenas

0,05- Percentual de indígenas

IMBÉ DE MINAS

6.986- População residente

2 pessoas indígenas

0,03- Percentual de indígenas

INHAPIM

22.692- População residente

7 pessoas indígenas

0,03- Percentual de indígenas

PIEDADE DE CARATINGA

8.529- População residente

2 pessoas indígenas

0,02- Percentual de indígenas

PINGO-D’ÁGUA

4.706- População residente

9 pessoas indígenas

0,19- Percentual de indígenas

SANTA BÁRBARA DO LESTE

8.458- População residente

7 pessoas indígenas

0,08- Percentual de indígenas

SÃO DOMINGOS DAS DORES

5.626- População residente

5 pessoas indígenas

0,09- Percentual de indígenas

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

6.194- População residente

4 pessoas indígenas

0,06- Percentual de indígenas

UBAPORANGA

13.017- População residente

34 pessoas indígenas

0,26- Percentual de indígenas

VARGEM ALEGRE

5.780- População residente

6 pessoas indígenas

0,1- Percentual de indígenas