Caged registra criação 183 postos de trabalho durante o mês de outubro

Setores que mais se destacaram em Caratinga foram comércio e serviços

DA REDAÇÃO – Beneficiada pelo comércio e pelos serviços, a criação de empregos com carteira assinada registrou, em outubro, o sétimo mês seguido de desempenho positivo. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 70.852 postos formais de trabalho foram criados no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. Caratinga seguiu a tendência nacional e registrou a criação de 183 postos de trabalho, tendo apresentado em outubro, 743 admissões e 560 desligamentos.

Esse foi o melhor nível de abertura de postos de trabalho para outubro desde 2016, quando as admissões superaram as dispensas em 76.599. A criação de empregos totaliza 841.589 de janeiro a outubro, 6,45% a mais que no mesmo período do ano passado. A geração de empregos atingiu o maior nível para os dez primeiros meses do ano desde 2014, quando tinham sido abertas 912.287 vagas no acumulado de dez meses.

SETORES

Na divisão por ramos de atividade, cinco dos oito setores pesquisados criaram empregos formais em outubro. O campeão foi o comércio, com a abertura de 43.972 postos, seguido pelos serviços, 19.123 postos. Em terceiro lugar, vem a indústria de transformação com a criação de 8.946 postos de trabalho.

O nível de emprego aumentou na construção civil com a abertura de 7.294 postos e na indústria extrativa mineral, 483 postos. No entanto, três setores demitiram mais do que contrataram: agropecuária, com o fechamento de 7.819 postos; serviços industriais de utilidade pública, categoria que engloba energia e saneamento, 581 postos, e administração pública, 427 postos.

Tradicionalmente, a geração de emprego é mais baixa em outubro. O mês costuma ser marcado pelo reforço no comércio para as contratações de fim de ano. No entanto, a indústria, que reforçou a produção em agosto e em setembro por causa do Natal, desacelera. A agropecuária também dispensa empregados por causa do fim da safra de diversos produtos, como a cana-de-açúcar e café.

DESTAQUES

No comércio, a criação de empregos foi puxada pelo segmento varejista, com a abertura de 36.732 postos formais. O comércio atacadista gerou a abertura de 7.240 vagas. Nos serviços, os destaques foram venda e administração de imóveis, com 14.040 postos; transportes e comunicações, 4.348 postos, e serviços médicos, odontológicos e veterinários, 3.953 postos.

Na indústria de transformação, a criação de empregos foi impulsionada pela indústria de produtos alimentícios e de bebidas, com 3.344 postos; pela indústria de calçados, 1.890 postos, e pela indústria madeireira e de móveis, com 1.166 postos de trabalho.

REGIÕES

Todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em outubro. O Sul liderou a abertura de vagas, com 27.304 postos, seguido pelo Sudeste com 21.776 postos e pelo Sudeste com 15.980 postos. O Norte criou 4.315 postos de trabalho e o Centro-Oeste abriu 1.477 postos formais no mês passado.

Na divisão por unidades da Federação, 23 estados geraram empregos no mês passado. As maiores variações positivas no saldo de emprego ocorreram em Minas Gerais com a abertura de 12.282 postos; São Paulo, 11.727 postos; Santa Catarina, 11.579 postos, e Rio Grande do Sul, 8.319 postos de trabalho. As unidades da Federação que registraram o fechamento de vagas formais foram Rio de Janeiro, 9.942; Distrito Federal, 1.365; Bahia, 589, e Acre, 367.

CARATINGA

Durante o mês de outubro, Caratinga registrou 743 admissões e 560 demissões, saldo de 183 vagas. O município seguiu a tendência nacional e este superávit foi provocado pelos setores de comércio e serviços. O setor de comércio contou com 317 contratações e 183 dispensas, saldo de 134 vagas. Em seguida aparece o de serviços, com 266 admissões e 225 demissões, saldo de 41 postos de trabalho.

Outros setores também tiveram saldos positivos, porém com números mais modestos. A indústria de transformação apresentou 89 contratações e 71 desligamentos, saldo de 18 postos de trabalho, enquanto o setor extrativa mineral mostrou quatro admissões e dois desligamento, saldo de dois postos de trabalho. Já agropecuária, extração vegetal, caça e pesca teve saldo de apenas uma vaga, tendo gerado 23 admissões e 22 desligamentos no último mês.

Pelo outro lado da geração de emprego, a administração pública teve nove admissões e 16 desligamentos (-7). A construção apresentou em outubro 34 admissões e 39 demissões, saldo negativo de 5 vagas. Por fim, o setor de serviços industriais de utilidade pública, que teve apenas uma contratação e dois desligamentos (-1).

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 743 74,30 1.000 0,47 158.035 0,05 1.365.054 2) Desligamentos 560 71,07 788 0,38 145.753 0,04 1.294.202 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 15.427 60,83 25.359 0,39 3.994.667 0,04 38.410.428 Total de Estabelecimentos 4.224 46,52 9.080 0,45 939.501 0,05 8.214.037 Variação Absoluta 183 212 12.282 70.852

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 317 76,57 414 0,79 39.934 0,09 361.999 2) Desligamentos 183 66,30 276 0,54 33.781 0,06 318.027 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 5.349 61,65 8.677 0,57 934.425 0,06 9.012.881 Total de Estabelecimentos 1.502 45,63 3.292 0,53 280.757 0,06 2.596.408 Variação Absoluta 134 138 6.153 43.972

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 266 80,36 331 0,45 59.625 0,05 574.094 2) Desligamentos 225 84,27 267 0,42 53.928 0,04 554.971 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 6.765 77,54 8.725 0,42 1.608.556 0,04 17.226.870 Total de Estabelecimentos 1.945 53,30 3.649 0,44 438.747 0,05 3.986.504 Variação Absoluta 41 64 5.697 19.123

Setor: Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 89 67,42 132 0,37 24.363 0,04 216.028 2) Desligamentos 71 68,27 104 0,32 22.481 0,03 207.082 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 1.588 55,10 2.882 0,21 746.775 0,02 7.178.109 Total de Estabelecimentos 275 45,99 598 0,36 76.993 0,04 658.843 Variação Absoluta 18 28 1.882 8.946

Setor: Extrativa Mineral

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 4 80,00 5 0,40 992 0,12 3.447 2) Desligamentos 2 100,00 2 0,23 870 0,06 3.103 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 114 90,48 126 0,19 59.772 0,06 195.377 Total de Estabelecimentos 16 40,00 40 0,31 5.178 0,08 19.126 Variação Absoluta 2 3 122 344

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 23 40,35 57 0,19 11.807 0,03 72.110 2) Desligamentos 22 30,99 71 0,13 16.447 0,03 79.929 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 526 24,03 2.189 0,19 271.455 0,03 1.556.242 Total de Estabelecimentos 211 22,30 946 0,25 85.592 0,04 529.863 Variação Absoluta 1 -14 -4.640 -7.819

Setor: Administração Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 9 100,00 9 3,66 246 0,31 2.920 2) Desligamentos 16 100,00 16 5,76 278 0,48 3.347 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 258 15,40 1.675 0,28 91.048 0,03 848.639 Total de Estabelecimentos 9 14,75 61 0,31 2.893 0,03 26.055 Variação Absoluta -7 -7 -32 -427

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 34 66,67 51 0,16 20.613 0,03 128.527 2) Desligamentos 39 78,00 50 0,22 17.616 0,03 121.233 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 757 75,32 1.005 0,31 246.427 0,04 1.975.590 Total de Estabelecimentos 262 55,86 469 0,56 47.150 0,07 374.414 Variação Absoluta -5 1 2.997 7.294

Setor: Serviços Industriais de Utilidade Pública