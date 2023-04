Brasileiros esperam quase 600 dias para tirar visto americano, que ficará mais caro a partir de 30 de maio

O visto americano ficará mais caro no próximo mês e, a poucos dias do reajuste, os brasileiros que desejam visitar os EUA pela primeira vez ainda enfrentam longas filas nas embaixadas e consulados.

A partir de 30 de maio, a taxa para emissão da modalidade B1/B2 (turismo/negócio) pulará de US$ 160 para US$ 185 (ou seja, de R$ 790 para cerca de R$ 914, na cotação atual da moeda brasileira).

São Paulo tem a fila mais longa, com quase 600 dias, enquanto Recife tem a menor, com 381 dias.

Até o dia 12 de abril, o tempo de espera para fazer a entrevista na embaixada e consulados brasileiros estava em: São Paulo: 571 dias. Rio de Janeiro: 458 dias, Brasília: 479 dias, Porto Alegre: 441 dias e Recife: 381 dias.

Segundo a consultoria jurídica para assuntos de imigração AG Immigration Group, São Paulo, Brasília e Porto Alegre registram o maior tempo de espera da história.

A longa fila só atinge as pessoas que estão tirando o visto pela primeira vez.

Para renovação, por exemplo, São Paulo tem 10 dias; Brasília, Porto Alegre e Recife, 2 dias; e Rio de Janeiro, 1 dia.

Fonte: G1