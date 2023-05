Bom Jesus do Galho se destaca com projeto voltado para a saúde da mulher

BOM JESUS DO GALHO- Com foco na saúde da mulher, o município de Bom Jesus do Galho deu início a um projeto de busca ativa da população para orientação, prevenção ao câncer e realização de procedimentos médicos. O primeiro local a receber os serviços foi o distrito de Revés do Belém. Um veículo foi colocado à disposição do projeto, caracterizado, para acolher as mulheres atendidas pelos serviços. A equipe conta com uma enfermeira e uma técnica de enfermagem.

A secretária de Saúde Aparecida Lucas explica a escolha do nome do projeto “Sempre Viva”. “É por causa de uma planta. A flor sempre viva é muito resistente. Mesmo arrancada da sua raiz, ela continua com sua cor e seu vigor. Colocamos isso na mulher. Hoje a mulher, por mais desafios que ela passe, dentro da sociedade e família, ela continua com aquele vigor e sendo o pilar. É essa a ideia”.

Aparecida destaca que o objetivo foi aproximar o público feminino dos serviços de saúde. “Desde que entramos na saúde, uma equipe mais formada por mulheres, a diretora do gabinete, a Margareth, com uma preocupação muito grande com a saúde da mulher e a ideia foi dela, de montar uma equipe. A ideia saiu do papel e hoje é uma realidade, está funcionando muito bem. É cultural a mulher da família e esquecer um pouquinho dela, a ideia é essa busca ativa de trazer a mulher para dentro de uma unidade de saúde e se cuidar”.

Revés do Belém foi contemplada como a primeira a receber o projeto. “Nossa comunidade mais longínqua, tem uma distância muito grande da sede, então, a ideia piloto foi começar em Revés do Belém. E deu muito certo, com pouco tempo teremos esse projeto dentro do nosso município todo, se Deus quiser”.

A enfermeira Aurélia Samila afirma que o projeto tem como foco conscientização e prevenção do câncer de colo do útero e de mama. “Fazemos essa busca em domicílio dessas mulheres, agendamentos de exames citopatológicos, de mamografia. É um projeto que está sendo bem aceito na comunidade, esperamos alcançar cada vez mais essas mulheres. O carro é caracterizado para elas se sentirem mais conforto e mais acolhidas”.

O prefeito Aníbal Borges afirma que Bom Jesus do Galho vive hoje um “momento novo, uma nova história”. “E, principalmente, na questão da saúde, nossa preocupação é fazer o máximo. Estamos com um projeto inédito em nosso município, iniciamos por Revés pelo fato de ser distante e as outras administrações não tiveram o cuidado atender devidamente o local. Estamos tendo o atendimento justamente pelo fato de ser distante, próximo de Ipatinga, a 53 km da sede, fica difícil o acesso. E estamos então tendo especialistas, buscando dar bom atendimento à população”.

O chefe do executivo destaca que o balanço é bastante positivo neste início de projeto. “Queremos pedir a Deus que abençoe esse trabalho, específico para o tratamento da mulher. Às vezes a mulher, principalmente da zona rural ou mais da periferia, tem o receio de ir até o médico, de falar o que sente e nós temos esse trabalho de casa em casa. Esperamos que esse trabalho venha também para a cidade, depois vamos atender quartel e todo nosso município”.