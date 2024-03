Black Norte sobe ao pódio no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – A Equipe Black Norte, de Caratinga, apresenta seus resultados conquistados no Panamericano BJJ Pro da XCOMBAT, ocorrido no dia 16 de março, em Vitória/ES.

A equipe foi representada por quatro atletas: Alessandro Augusto, campeão Master 1 Faixa Roxa Meio Pesado; Estefersom Azevedo, campeão Adulto Faixa Preta Meio Pesado e terceiro lugar Absoluto Preta; Ketlyn Cristina, participação e Lucas Rodrigues, segundo lugar Infantil A Cinza Pena.

“Queríamos parabenizar a cada atleta que saiu de sua casa e se dispôs a representar nossa equipe e nossa cidade, cada competição é um desafio novo e com esses desafios criamos a oportunidade de sermos melhores que ontem”, destaca Estefersom Azevedo.

Estefersom também registra os agradecimentos aos patrocinadores da equipe, que contribuem no custeio das despesas. “Desde já agradecer o apoio de todos que estão com a gente nos treinos e também aos apoiadores dos nossos projetos esportivos. Patrocinadores Bolsa Atleta Caratinga, Araújo Serviços Serralheria, Mecânica Altas Horas, Padaria Coffee-break, Aba Consultorias, Arb Atacadista, Delta Segurança, SOS Controle de Pragas, D2A Digital, LM Açaí e Barbearia Biel do Corte”.