Banco do Nordeste libera novos contratos do Programa AgroAmigo em Inhapim

INHAPIM – O Banco do Nordeste do Brasil, agência de Teófilo Otoni onde Inhapim está vinculado, liberou mais um significativo volume de recursos para pequenos produtores rurais através do programa AgroAmigo, que é uma linha de crédito do Banco do Nordeste do Brasil voltado para o financiamento de atividades rurais, e junto com o Crediamigo constituem os maiores programas de financiamento da América Latina.

Após a inserção do município de Inhapim na área de abrangência da Sudene, a Secretaria de Agricultura e Pecuária juntamente com os técnicos da instituição bancária (Banco do Nordeste) e o escritório regional da Emater em Inhapim, estão auxiliando centenas de pequenos produtores a acessarem os recursos do Programa AgroAmigo, pois em comparação com linhas de crédito e financiamentos de outros bancos, o pequeno produtor rural leva grande vantagem em taxas de juros e subsídios. “Após vencidas as etapas de habilitação documental e a palestra obrigatória, 48 pequenos produtores rurais assinaram seus contratos e estão tendo acesso ao crédito do Programa AgroAmigo, e outros 52 produtores estão em processo de habilitação. Seguramente nosso município é o que lidera o Programa AgroAmigo na região, isso significa mais recursos para o produtor rural e mais dinheiro em nossa economia,” informou Nádia de Oliveira Rocha, secretária de Agricultura.

Pequenos produtores da região do córrego da Pedra Bonita como Jaqueline Faria Guimarães, Waldo José Silva Dornelas e o casal Regiane e Marlebsom do distrito de Santo Antônio do Alegre foram exemplos de habilitação e adesão ao crédito do Programa Agroamigo neste novo lote de Inhapim. “Os recursos provenientes do contrato do Agroamigo serão destinados para investimentos em nossas propriedades, como compra de animais, adubos, pequenas reformas e aquisição de maquinário de pequeno porte” informou um beneficiário.

Até a instalação da agência do Banco do Nordeste do Brasil em Inhapim, a cobertura do município está sendo feita pela agência bancária de Teófilo Otoni.

Informações acerca do programa de crédito AgroAmigo podem ser obtidas junto à secretaria de Agricultura e Pecuária de Inhapim, no site da instituição financeira ou pela ouvidoria no www.inhapim.mg.gov.br.