Apreensão de cápsulas com cocaína no Esperança

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (21), a Polícia Militar flagrou um menor, 16 anos, com droga na rua Quirino Eugênio, bairro Esperança. Durante a ação, os policiais apreenderam 80 reais e sete cápsulas com cocaína.

Durante patrulhamento, os militares avistaram o adolescente que já é conhecido do meio policial devido seu envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais observaram o menor saindo de trás de um ônibus e ao notar que seria abordado, ele começou a correr, mas os militares conseguiram contê-lo.

Os militares fizeram a abordagem e encontraram 80 reais com o adolescente. Os policiais fizeram varredura e localizaram as cápsulas com cocaína justamente no local onde o menor foi visto primeiramente.

O menor foi apreendido e conduzido juntamente com os materiais para delegacia de Polícia Civil.