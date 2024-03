Aos 11 anos, piloto caratinguense é campeão em categoria adulto no Vale do Aço

Rodrigo Batalha Filho vem se destacando no Kart

CARATINGA- Rodrigo Batalha Carvalho Filho tem apenas 11 anos de idade e pilota como gente grande. O caratinguense participou no último final de semana da primeira etapa da Copa Vale do Aço de Kart e campeão competindo somente com pilotos adultos.

Rodrigo pilota há quase dois anos e vem conquistando excelentes resultados. O garoto destaca a experiência da competição em Ipatinga. “Foi muito bom ter participado. Minha primeira competição em Ipatinga nesta categoria e a gente ficou muito feliz com o resultado porque estou correndo com adultos e chegar de cara, já ganhar, é muito bom. Eu tinha um pouquinho de dificuldade para acostumar com a pista, com os pilotos, por causa que é muito pesado. Mas, mesmo assim foi um bom resultado”.

Apesar dos desafios, com os resultados dos pontos da primeira e da segunda baterias, ele conseguiu finalizar a primeira etapa com êxito. “A primeira bateria fiquei em 1° lugar na minha categoria e em 2° lugar no geral. Na segunda fiquei em quinto no geral e segundo na categoria. Mas, no pódio, na somatória, fiquei em primeiro”.

Com foco nos resultados, o pequeno Rodrigo, com apoio e incentivo do pai, Rodrigo Batalha, ele realiza treinamento no simulador em casa e de forma prática. “Treinar a semana toda, quarta, quinta, sexta e sábado já é a corrida. A gente faz a corrida e vê o que dá. Faço treino na pista, final de semana a gente vai treinar em BH, Ipatinga, em vários lugares e treino em casa também com o simulador”.

Primeira etapa concluída com sucesso, agora, o piloto se prepara para os próximos desafios. “A gente atingiu o que a gente queria, que era a vitória. Isso é muito bom, que facilita para o ano que vem a gente tentar subir para a categoria graduados. É treinar mais para conseguir mais resultados nas próximas etapas e pontuar. São sete etapas, essa foi a primeira, tem mais seis pela frente para a gente tentar ser campeão na Copa Vale do Aço”

Rodrigo Batalha destaca que o filho tem se empenhado em busca de resultados e que o desempenho na competição surpreendeu, considerando o nível de dificuldade na categoria disputada. “Foi até superior ao esperado devido a questão da Copa Vale do Aço não ter crianças, então, ele teve que concorrer na categoria de adultos, um peso muito mais elevado do que ele tem costume de correr. Teve a dificuldade física, de velocidade não foi o problema, ele fez a pole, na categoria dele, mas, ele sofreu muita dificuldade ao longo da corrida, porque é uma corrida muito longa com equipamento muito pesado. Muito superior à categoria que ele está acostumado a correr. Mas, mesmo assim ele conseguiu chegar em primeiro lugar”.

Para se manter na prática esportiva, a família conta com auxílio de patrocinadores, o que auxilia no custeio das despesas, já que além das viagens para competir, Rodrigo também realiza treinamentos em outra cidade. “É um esporte que, infelizmente, custa caro, não existe muito milagre, então, graças às empresas de Caratinga, que a gente consegue se manter nesse esporte. Temos a faculdade IBRA, Supermercado Soares, Centro Automotivo Tobogã, Brasil Centro Automotivo, Fervel Autosocorro, Produtos de Limpeza São Vicente, Paraíso da Borracha, Top Granitos. E como patrocinador principal temos a Pães Milani. É um esporte que, infelizmente, não tenho condições de arcar sozinho, sem ajuda”.

A próxima etapa da Copa Vale do Aço de Kart já tem data marcada: 27 de abril. O público é convidado a prestigiar, como destaca o pai do piloto Rodrigo Batalha. “Em Ipatinga, a gente até chama a torcida de Caratinga que puder ir lá comparecer, a entrada é gratuita, 27 de abril, na próxima etapa, que vai concorrer na categoria com os adultos novamente. Em maio voltamos a BH para segunda etapa da Taça Minas, uma corrida que ele vai competir com crianças da idade dele”.