Acidente fatal em Santa Rita de Minas

cidente fatal em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- Uma senhora com nome e idade ainda não identificados foi atropelada por um caminhão de frete e atingida na calçada, em Santa Rita de Minas.

O acidente aconteceu na Rua São Rafael. De acordo com informações de populares, o motorista fazia uma “chupeta” para o caminhão funcionar, quando acabou deixando o veículo voltar. O motorista quebrou um braço e foi levado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em breve informações completas desse acidente com a Polícia Militar.