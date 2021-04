Ação solidária entrega cestas básicas

“Juntos pelo próximo” é uma parceria da Casa Auxiliadora, com os vicentinos e os supermercados Soares e Irmão

CARATINGA – As primeiras entregas de cestas básicas da Ação Solidária Juntos pelo Próximo já começaram. A campanha foi idealizada pela Casa Auxiliadora e conta com o apoio da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) e dos supermercados Irmão e Soares.

A ação solidária teve início na última terça-feira (6) e no sábado (7) já fez a primeira entrega, de 150 cestas, para os vicentinos. “Estamos muito felizes e gratos pelas doações e de ver as famílias recebendo as cestas. A campanha continua! Nossa meta é atingir mil cestas. Por isso, pedimos que você doe e convide outra pessoa a doar também”, diz Sandra Corrêa, proprietária da Casa Auxiliadora.

Os vicentinos, que já prestam assistência a famílias carentes em todo o município, estão destinando as cestas para aqueles que estão precisando. Para doar, é só comprar nos supermercados Soares ou Irmão e pedir para entregar na Casa Auxiliadora. A compra pode ser feita pelos aplicativos ou WhatsApp dos supermercados, devendo o endereço de entrega ser o da Casa Auxiliadora: Av. Presidente Tancredo Neves, 1.496, Esplanada.