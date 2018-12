Mais Médicos: Vaga já foi preenchida em Caratinga

Médica está atuando no Estratégia Saúde da Família do Bairro Santa Cruz

DA REDAÇÃO– Profissionais com registro no país que se inscreveram no Programa Mais Médicos inicialmente tinham até a sexta-feira (14) para se apresentar nos municípios escolhidos. No entanto, o Ministério da Saúde informou que, até 10h desta segunda (17), 5.935 (cerca de 70,5%) dos 8.411 profissionais inscritos na primeira fase de seleção já haviam comparecido aos municípios onde devem trabalhar. Os 2.476 restantes (cerca de 30% do total de selecionados) têm até terça (18) para se apresentarem às prefeituras, depois que o Ministério da Saúde prorrogou o prazo de comparecimento.

O programa recebeu 36.490 inscrições, preenchendo 98,7% (8.411 profissionais alocados) das 8.517 vagas disponibilizadas no edital. Até o momento, estão abertas para as próximas etapas 106 vagas em 29 localidades. Em Caratinga, a única vaga ocupada por um cubano disponível já foi preenchida. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a médica Lorraine Martins Monteiro, que atuava em Inhapim, já assumiu as atividades no Estratégia Saúde da Família do Bairro Santa Cruz.

EXTERIOR

Conforme informações da Agência Brasil, o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições de brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) para participação no programa Mais Médicos, que tiveram até último domingo, dia 16 de dezembro, para enviar documentação à pasta federal e, assim, estarem aptos para validação da inscrição no Programa. A medida foi tomada devido a picos de instabilidade do site do programa causada pelo grande número de acessos, o que pode ter ocasionado dificuldades no momento da inscrição.

Com o novo cronograma, os profissionais com registro (CRM) no Brasil também terão até o dia de hoje para apresentação nas cidades selecionadas e o começo da atuação deve ser estabelecido junto ao gestor local.

As próximas etapas do programa seguirão um novo cronograma, conforme abaixo:

-Até 18/12 – Apresentação dos médicos com CRM Brasil nos municípios

-De 20/12 a 21/12 – Médicos CRM Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis

-De 27/12 a 28/12 – Médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis

-De 3/1 a 4/1/19 – Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis