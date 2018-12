CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DA ACL

Academia Caratinguense de Letras realizou último encontro do ano

CARATINGA – A Academia Caratinguense de Letras se reuniu na noite da última segunda-feira (10), na residência de seu presidente – Eugênio Maria Gomes, colunista do DIÁRIO DE CARATINGA -, para a sua confraternização de Natal. O evento foi marcado pela alegria, pela reflexão sobre o sentido do Natal, por atrações culturais e por muitas homenagens, no ano em que a ACL comemora o seu 35° aniversário, fruto da ação visionária de seu fundador, professor Monir Saygli, um dos mais representativos educadores da região de Caratinga.

Depois da exibição de um belo vídeo, alguns acadêmicos foram homenageados. Receberam o título de “Benemérito” os sócios-fundadores: Monir Ali Saygli, Mons. Raul Motta de Oliveira, José Lacerda da Cunha, Humberto Luiz Salustiano Costa e Marilene Godinho. Monsenhor Raul foi homenageado em seu 60º aniversário de Ordenação Sacerdotal e Marilene Godinho por seus 40 anos de caminhada literária, ambos com a “Moção Honrosa” e o acadêmico Hélio Amaral – que não pode estar presente – recebeu o diploma de “Presidente Emérito”, ele que dirigiu a Academia no biênio 2017/2018.

Monsenhor Raul Motta de Oliveira dirigiu uma belíssima celebração de Natal, que contou com a participação especial da acadêmica Ligia dos Reis Matos e Marilene Godinho apresentou um belo poema em homenagem a todos. Ao final, os presentes participaram de um delicioso coquetel, promovido pelos membros da academia.