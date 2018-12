PM faz interceptação em Manhuaçu e apreende droga que teria sido adquirida em Caratinga

MANHUAÇU – A Polícia Militar realizou uma operação na tarde desta quarta-feira (12) onde interceptou um carro que transportava droga que teria sido adquirida em Caratinga. Os suspeitos Rodrigo Lopes Badaró, 41 anos; Juliano Chemp da Silva, 34, e Saulo Aparecido Batista, 34, foram detidos pela PM. Durante a operação, os militares recolheram drogas, dinheiro e dois veículos foram apreendidos.

A PM recebeu denúncia anônima dando conta que Juliano e Saulo saíram de Manhuaçu e vieram à Caratinga para adquirir entorpecentes. A denúncia também apontava que eles estariam em um Siena, placas de Manhuaçu. Outra informação era que durante a negociação foi solicitado e o ‘fornecedor’ designou Rodrigo e um menor, 17, respectivamente pai e filho e ambos moradores de Caratinga, para que transportassem a droga até Manhuaçu em um Gol, placas de Caratinga, mas que Juliano e Saulo seriam os ‘batedores’ para avisar sobre possível abordagem policial. Segundo o denunciante, no ato da entrega seriam pagos R$2.950,00, montante este que seria levado por Rodrigo e o menor até o “fornecedor”.

Diante da denúncia, os militares fizeram monitoramento e abordaram o Siena, onde estavam Juliano e Saulo, em Realeza, distrito de Manhuaçu. Durante a abordagem, os militares encontraram R$ 1.999,00 com Juliano e R$ 939,00 com Saulo. Já o Gol, onde seguiam Rodrigo e o menor, foi abordado no córrego Carapina, zona rural de Manhuaçu, e os policiais encontraram uma barra grande de cocaína.

Todos os envolvidos tiveram seus celulares apreendidos, sendo conduzidos para delegacia de Polícia Civil, em Manhuaçu. No caso do adolescente, ele figurou como vítima de corrupção de menores, já que foi levado pelo próprio pai.