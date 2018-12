CONFRATERNIZAÇÃO OBREIROS

Loja Maçônica realiza a sua tradicional festa de fim de ano

CARATINGA – No último sábado (8), o salão do América foi palco para a já tradicional festa de confraternização da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga. Um grande número de pessoas, composto por maçons, familiares e convidados, comemorou o profícuo ano de atividades e celebrou a oportunidade de mais um ano que se aproxima. Ao som inicial de Paulo Mattos, seguido da Banda Nexo – de Governador Valadares – a turma se divertiu. O buffet responsável foi o Mariclay Ramos e a ornamentação ficou por conta de Rovênia Ruste.

A cada ano, este encontro da Obreiros vai se aprimorando e os poucos ingressos colocados à venda, exclusivamente para convidados de membros da loja maçônica, se esgotaram rapidamente. “Esta festa foi preparada com muito carinho e bom gosto e contou com a participação direta da Fraternidade Feminina, dirigida por minha esposa, Tânia. Fico feliz de poder proporcionar este momento de alegria aos irmãos e seus familiares”, registrou o venerável, Marcos Mattos Curvello. Durante o evento, as esposas e filhas dos maçons receberam presentes.

A Loja Maçônica Obreiros de Caratinga realizou, na última segunda (10) a sua última reunião do ano. Os trabalhos retornarão no dia 11 de fevereiro de 2019, quando será lançado o sétimo volume da série literária “Obreiros do Conhecimento – literatura da A.R.L.S. Obreiros de Caratinga”, escrito por maçons de várias regiões do país. O evento acontecerá no salão da Unec, às 19h30 e a entrada é franca.