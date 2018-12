Vila Jovem receberá sistema simplificado de abastecimento de água

Convênio entre prefeitura e Estado contempla implantação de poço artesiano, reservatório e redes de adução e distribuição

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga concluiu processo licitatório para contratação de empresa para execução de obras e serviços na implantação de sistema simplificado de abastecimento de água – poço artesiano, a ser instalado na Comunidade Vila Jovem, área rural próxima ao aeroporto. Trata-se de um convênio com a Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR).

De acordo com o relatório de viabilidade técnica e econômica, assinado pelo engenheiro civil, Aurélio Barros Soares, a comunidade possui 43 unidades residenciais com cerca de 215 habitantes. “É uma comunidade carente, que tem como principal fonte de renda, a agricultura familiar”, cita.

O documento ainda ressalta que, atualmente, o abastecimento de água para consumo humano se dá através de cisternas individuais administradas pelos próprios moradores, “sem controle de qualidade da água consumida”. “A água é essencial em todos os seguimentos da vida, sendo considerado um recurso insubstituível. É sabido que a água contaminada associada à falta de saneamento básico mata anualmente cerca de 1,6 milhões de pessoas no mundo. A falta da potabilidade da água nem sempre é perceptível à visão ou olfato, sendo necessária uma análise laboratorial para detectá-la. Torna-se importante o controle microbiológico da água devido sua característica de veículo de transmissão de bactérias, dentre estas, coliformes totais e termotolerantes, protozoários, vírus e fungos causadores de inúmeras doenças ao homem. Esses micro-organismos são responsáveis pela ocorrência de diarreias, disenterias, hepatites, cólera, entre outras enfermidades graves. Verifica-se na localidade um alto índice de verminose, havendo, portanto, a necessidade de melhoria no sistema de abastecimento de água para toda a comunidade”.

Com a parceria do município de Caratinga e o Estado de Minas Gerais, a Administração Municipal espera “erradicar todos os problemas de saúde pública veiculados pela falta de tratamento de água para consumo humano dos moradores da Comunidade Vila Jovem. Ao analisarmos o projeto, podemos afirmar que o sistema proposto será tecnicamente eficiente e economicamente viável, pois o reservatório estará localizado numa cota piezométrica que permitirá o abastecimento de todas as unidades residenciais por gravidade, com baixo custo de implantação, operação e manutenção”.

O PROJETO

O projeto de rede de abastecimento e distribuição de água foi desenvolvido com base nos levantamentos planialtimétrico e urbanístico no local, realizados com GPS e altímetro, efetuados pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Caratinga, registradas as cotas e altitudes, para implantação do poço, reservatório e redes de adução e distribuição.

Considerando o consumo de água de 150 litros per capta, será necessária uma vazão média de 0,373 litros/segundo, para atender toda a população de projeto.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga, “não há uma previsão para início das obras, uma vez que outras etapas precisam ser cumpridas antes da emissão da ordem de serviço, como prazo recursal, homologação e formalização de contrato”.