UNEC lança curso de pós-graduação na área de Psicologia

CARATINGA – Os transtornos do neurodesenvolvimento foram tema da aula inaugural do curso de pós-graduação do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) em Neurociências Clínicas. Focados na educação continuada, os alunos participantes tiveram contato com novas experiências e aprendizados. A aula foi ministrada por Juliana Nassau Fernandes, psicóloga e professora em uma instituição de ensino em Belo Horizonte.

Com mestrado em Medicina Molecular na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sua atuação clínica acontece em três linhas principais: Terapia Cognitiva Comportamental com adultos, treinamento de pais que é uma intervenção com a família quando há queixa de comportamento da criança, e avaliação neuropsicológica, que é um tipo de avaliação que permite auxiliar no diagnóstico de alguns transtornos como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o autismo e o Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), entre outros.

“A proposta da aula foi dar um panorama sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que ocorrem especialmente na infância, e quais são os princípios de avaliação e intervenção. Foi um módulo um pouco mais abrangente, no qual falamos sobre vários aspectos, com a duração de um dia apenas, a fim de apresentar aos estudantes a proposta do curso e as possibilidades de atuação da área”, explicou Juliana Nassau Fernandes.

O TDAH, o Transtorno do Espectro Autista, transtornos de comunicação e motores são exemplos de condições denominadas transtornos do desenvolvimento. A psicóloga observou que esses temas têm ganhado espaço de forma mais consciente na sociedade, sendo tratados com maior sensibilidade.

“Eu sinto que, realmente, as famílias têm dado mais abertura ao assunto. Quando os pais percebem que já tentaram vários caminhos sem sucesso, em geral eles buscam um profissional, independente do preconceito. Nós trabalhamos muito com a ideia de que não se trata de uma responsabilidade da família. O comportamento da criança é fruto de uma série de fatores, mas se os pais entendem formas eficientes de atuar com essas crianças, eles ficam mais seguros. Então eu sinto que as pessoas têm estado mais abertas e isso é muito positivo para a saúde das pessoas em geral”, observou Juliana.

Muitos dos participantes da aula inaugural ainda estão finalizando a graduação e continuar investindo na carreira é um diferencial para quem deseja uma boa colocação no mercado de trabalho. Carolina de Souza Morais, aluna curso psicologia do UNEC, optou por esse caminho. “Para iniciarmos a carreira, precisamos ter uma bagagem de conhecimentos maior. Eu sempre sonhei em iniciar uma pós antes mesmo de finalizar a graduação, e os temas abordados na pós-graduação em Neurociências Clínicas me interessam muito”, comentou.

Ricardo Luis de Aguiar, coordenador da pós-graduação de Psicologia do UNEC, esteve presente na aula inaugural e convidou alunos, ex-alunos e profissionais da área a participarem do curso. Ele chamou atenção para uma novidade implementada: vinte horas práticas serão ministradas no CASU Hospital Irmã Denise, garantindo a qualidade da formação dos estudantes.

Quem deseja investir na carreira nesta e em outras áreas, pode entrar em contato com o Setor de pós-graduação do UNEC pelo telefone 0800 591 4114.