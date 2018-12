Grupo Uni e Paz realiza promoção Associado Premiado

Associados concorrem a 23 prêmios em quatro sorteios que vão até fevereiro

CARATINGA – O Grupo Uni e Paz, há 21 anos no mercado fornecendo vários benefícios como uma clínica médica de alto padrão, serviço funerário e farmácias com o menor custo benefício, resolveu premiar seus associados como forma de agradecer a parceria e fidelidade.

Segundo o diretor Paulo Roberto Andrade Carvalho, o Grupo possui aproximadamente 25 mil contratos que equivalem a mais de 60 mil pessoas beneficiadas que atende toda microrregião de Caratinga, incluindo a zona rural, chegando também a algumas cidades do Vale do Aço e Governador Valadares. “A empresa tem 21 anos, começou no mercado funerário, se tornou o plano assistencial Uni e Paz fazendo a excelência do trabalho funeral no momento mais difícil para as pessoas. Então se viu a necessidade de trabalhar a área de saúde. Há algum tempo montou-se a BioMed, até 2014 tínhamos uns 10 médicos, esse ano tivemos a ideia de montar a Uni e Clínica, com mais de 20 especialidades médicas, com valor popular mantendo a qualidade do atendimento. São médicos que estão todos os dias atendendo, muitos exames são oferecidos, inclusive os complexos. Hoje se faz tudo dentro do mesmo lugar com preço acessível, é um sonho antigo que conseguimos chegar. Temos também as farmácias Uni e Paz e vem aí uma grande novidade para 2019”, disse o diretor.

Ainda de acordo com o diretor, a Uni e Paz oferece a maior de rede de convênios de médicos e clínicas de Caratinga, Inhapim, Vale do Aço e Vale do Rio Doce.

ASSOCIADO PREMIADO

A promoção “Associado Premiado” começou nesta sexta-feira (30) e vai até fevereiro.

No primeiro sorteio, que aconteceu nesta sexta-feira (30), foram sorteados uma Smart TV Led 32”, cuja ganhadora foi Diolinda Maria Queiroz, de Inhapim; um fogão 4 bocas, levado por Zaqueu Mendes Gomes, do distrito de Santa Luzia; um micro-ondas, que ficou para Jhony Evangelista Santana, do bairro Limoeiro, em Caratinga; um liquidificador que foi para Geralda Cassimiro de Lima, do Bairro das Graças e um Air Fryer, faturado por Olívia Oliveira Santos, de Inhapim.

O segundo sorteio acontece no próximo dia 29 de dezembro e os prêmios são uma Smart TV Led 32”, um fogão 4 bocas, um micro-ondas, um liquidificador, um air fryer e uma bicicleta.

O terceiro sorteio será no dia 31 de janeiro de 2019, onde serão sorteados uma Smart TV Led 32”, um fogão 4 bocas, um micro-ondas, um liquidificador, um air fryer e um notebook.

E no dia 28 de fevereiro de 2019 acontece o último sorteio, onde os associados concorrerão a uma Smart TV Led 32”, um fogão 4 bocas, um micro-ondas, um liquidificador, um air fryer e uma geladeira.

O presidente Márcio Eduardo Costa agradeceu aos associados e convidou que outras pessoas participem. “Temos muitos prêmios até fevereiro para sortear e todos estão convidados a se tornarem associados e também participarem, é uma forma de agradecermos pela parceria de tantos anos. Peço aos associados para que prestigiem os nossos sorteios, que serão realizados em nossa sede, na rua Raul Sores, nº 205”.

COMO CONCORRER

Para participar dos sorteios e concorrer aos diversos prêmios oferecidos pelo Grupo Uni e Paz é preciso ser um associado e estar em dia com os pagamentos. No ato do pagamento o associado receberá um cupom.

Mas a Uni e Paz não quis deixar ninguém de fora e qualquer pessoas que quiser participar basta se tornar um associado e garantir os benefícios que o grupo oferece. Ao realizar o pagamento da primeira parcela no ato da inscrição já recebe um cupom.

E para aumentar as chances de ganhar, o associado que indicar um amigo, ganha mais um cupom.