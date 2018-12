Prefeito confirma ao DIÁRIO: Núcleo da Fundação Cristiano Varella será instalado em Caratinga

Com o chamado serviço adicional de oncologia clínica, atendimentos de quimioterapia ambulatorial serão prestados também para outros 12 municípios

CARATINGA- O prefeito Dr. Welington confirmou ao DIÁRIO, a instalação de um núcleo da Fundação Cristiano Varella (Hospital do Câncer de Muriaé) em Caratinga. O local absorverá o chamado serviço adicional de oncologia clínica, conforme autorizado pelo Ministério da Saúde, ou seja, uma unidade para infusão de quimioterapia.

De acordo com o prefeito, com a parceria, os pacientes que fazem quimioterapia ambulatorial não terão mais necessidade de ir até Muriaé ou outros municípios que prestam esse tipo de serviço para Caratinga, como Ipatinga e Governador Valadares. “São negociações já muito bem avançadas. Estamos fazendo tratativa no sentido de trazer para Caratinga o atendimento de pacientes oncológicos que necessitam de fazer quimio e radioterapia, para que não se desloquem daqui para Muriaé. Elas terão esse tratamento aqui dentro de Caratinga, será uma economia muito grande para o município e também para os pacientes que não terão de se deslocar daqui para Muriaé, então risco nas estradas que deixarão de correr”.

Além de receber os pacientes de Caratinga, o espaço também receberá a demanda de outros municípios, conforme explica o chefe do executivo. “Só precisávamos do local, já estávamos estudando, temos possibilidade de indicação deste local e acreditamos que em 30 dias mais ou menos já teremos o início da reforma e ampliação do local escolhido, para que a Fundação Cristiano Varella possa trazer este serviço de atendimento aqui para Caratinga e as outras 12 cidades que compõem a região polo”.

A prefeitura de Caratinga estuda o local de funcionamento da unidade. A intenção é de que esses atendimentos aconteçam no imóvel que abrigava o Pronto Atendimento Municipal. ‘Temos a possibilidade hoje de que funcione lá no hospital, onde funcionou antigamente o PAM, pagaríamos o valor de locação, uma forma de nós colocarmos dinheiro no dia a dia do hospital e a outra é na Praça da Estação. Mas, sinceramente, estamos mais propensos, já tive uma conversa nesse sentido com o padre Moacir, para que ele verifique a possibilidade de locação desse espaço ao município, para que nós consigamos trazer esse serviço, que tenho certeza absoluta, será de grande importância para Caratinga e região”.