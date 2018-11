Copasa e Copanor promovem Black Week para renegociação de dívidas

Clientes inadimplentes podem obter descontos de até 50%

DA REDAÇÃO – Os consumidores que estão em débito com a Copasa e a Copanor terão uma boa oportunidade para renegociar a dívida, ficar em dia com suas contas e manter o fornecimento regular de água. De 3 a 8 de dezembro próximo as empresas realizam a Black Week, um mutirão para permitir que clientes inadimplentes possam renegociar contas vencidas há mais de 90 dias.

Quem não puder quitar os débitos à vista poderá parcelá-los. Os descontos podem chegar a até 50%, dependendo da adesão que o cliente estiver disposto a fazer (débito automático, pagamento à vista ou parcelado etc).

Os interessados devem comparecer às agências de atendimento das Companhias com a carteira de identidade do titular (ou do representante, se for o caso), e com as contas em atraso.

A renegociação também permite que o usuário possa solicitar a religação do serviço, caso já esteja com o fornecimento de água cortado.

Os consumidores serão atendidos por ordem de chegada, respeitando-se os segmentos que têm prioridade no atendimento. A empresa informa que serão atendidos somente os titulares das contas ou os que estiverem representados por meio de procuração.

Os clientes também podem aproveitar o momento da negociação para atualizarem o cadastro, o que permite, por exemplo, que possam receber avisos sobre os serviços da Copasa e da Copanor em suas cidades.

Em Caratinga, a agência da Copasa está situada à rua Coronel Antônio da Silva, 657, centro. O horário de atendimento é das 9h às 17h.