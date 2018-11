Jovem morto no Rio de Janeiro será sepultado em Caratinga

DA REDAÇÃO – Alessandro Márcio Pereira Dias, 18 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (28) dentro de uma residência localizada na rua Henrique Pires da Luz, a chamada Beira-Linha, no bairro Dezessete, em Santo Antônio de Pádua (RJ). O autor do crime foi preso em flagrante por policiais do Patamo I da 1ª CIA, que chegaram ao imóvel rapidamente após a sala do 36º BPM ter sido acionada. A vítima, que é natural de Marataízes (ES), tem familiares em Caratinga e será sepultada na cidade.

Quando os policiais entraram na casa, encontraram Alexandre Vicente dos Santos, 41, descendo a escada com uma arma – uma pistola .40 – na mão. Dentro da residência os PMs encontraram 31 pinos de cocaína. Segundo informações da polícia militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento dentro de uma facção criminosa.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 12h, mas quando chegou ao local, Alessandro Márcio Pereira Dias já estava sem vida. Os policiais encontraram o corpo dele enrolado em um cobertor.

No começo moradores relataram que houve uma troca de tiros, e que um segundo homem havia sido baleado e fugido antes da chegada da PM, o que foi desmentido pela polícia. Peritos já estiveram no imóvel. O corpo de Alessandro foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros de Itaperuna, e encaminhado para ao Instituto Médico Legal, também de Itaperuna (RJ).

Alessandro morava em Macaé (RJ), mas tem parentes em Caratinga. Segundo informações, a previsão era que seu corpo chegasse à cidade até às 18h de ontem. O velório será na capela velório do bairro Esperança. Logo em seguida, acontece o sepultamento, no cemitério São João Batista.

Fonte: SF Notícias