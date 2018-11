Ser solidário é

Hoje vou contar uma história sobre um grupo de médicos e enfermeiros chamado SAD.

Meu avô Joaquim sofreu AVC e um de seus braços ficou paralisado, com o passar do tempo foi adoecendo cada vez mais e parou de andar.

Minha avó Catarina ouviu falar do SAD, entrou em contato e assim conheci essa equipe maravilhosa Doutor Igor e um enfermeiro. Mesmo sabendo que essa equipe recebe pelos seus serviços, eles fazem a diferença pois faziam meu avô feliz todos os dias, o carinho e a dedicação nos fez ter esperança.

Cada dia meu avô estava melhor.

Minha avó sempre fazia um cafezinho para o Doutor Igor, queria retribuir o carinho que recebia com o pouco que tinha.

Dia 11 de janeiro foi o meu aniversário, a noite teve uma festinha, eu estava muito feliz, meu avô me deu os parabéns.

Acordei no outro dia com a triste notícia, meu avô tinha morrido.

Doutor Igor chegou, sua presença nos ajudou a suportar essa dor.

Ser solidário para mim e ser como Doutor Igor, dar amor e carinho a quem necessita.

Joaquim do Carmo Gomides – Aluno do 5º ano da Escola Municipal Professora Maria do Carmo Ribeiro

===

O aluno Joaquim do Carmo Gomides, 10 anos, da Escola Professora Maria do Carmo Ribeiro, participou de um concurso de redação promovido pela Rede Municipal de Educação.

Na redação, ele conta sua experiência de solidariedade com o médico Igor de Oliveira Claber Siqueira

Não ganhou o concurso, mas seu texto é uma lição de solidariedade.