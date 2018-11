UNEC participa de Mostra de Profissões em Dom Cavati

Evento buscou orientar alunos do ensino médio na escolha da carreira, com direito a aplicação de teste vocacional

DOM CAVATI – Todos os anos, milhões de jovens brasileiros concluem o ensino médio e se deparam com o desafio de escolher uma profissão. Pensando em sanar algumas dúvidas dos alunos, a Escola Estadual Ilma de Lana Emerique Caldeira, de Dom Cavati, promoveu, no último sábado (24) sua primeira Mostra de Profissões. O evento foi uma parceria da escola com o Centro Universitário de Caratinga (UNEC) e com a Escola Estadual Engenheiro Amaro, do distrito de Taruaçu, que enviou estudantes do ensino médio para participar das atividades em Dom Cavati.

De acordo com o diretor da Escola Estadual Ilma de Lana Emerique Caldeira, Daniel da Silveira Souza, a iniciativa de falar sobre a escolha da profissão veio de duas ex-alunas da escola que hoje estudam em outras cidades. “Elas nos procuraram querendo uma maneira de conversar com os adolescentes, que elas consideram muito desmotivados com o futuro. Começamos a nos movimentar e a ideia foi crescendo. Logo em seguida o UNEC se disponibilizou e nós firmamos uma parceria para mostrar para nossos alunos o leque de possibilidades que eles encontram no ensino superior”, relata.

Cada curso do UNEC levou alguns professores e alunos para montar stands nas salas da escola e mostrar na prática o conteúdo das aulas, além do campo de atuação do profissional graduado. Os estudantes do ensino médio puderam fazer também um teste vocacional para identificar suas potencialidades. “Essa avaliação levanta algumas questões relacionadas ao que ele gosta de fazer, suas preferências. São 17 questões com algumas perguntas sobre o que o aluno pensa sobre si mesmo. O resultado indica um grupo de profissões para ele escolher”, detalha Elisandra Abreu, psicóloga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico do UNEC, que aplicou o teste.

Alguns ex-alunos da escola deram depoimentos sobre sua trajetória após o ensino médio. Fabiana Loreto, que hoje coordena a Secretaria de Registro Acadêmico do UNEC, foi uma dessas pessoas. “Eu me vejo totalmente nesses estudantes. Estou aqui não só como parte da instituição, mas como alguém que também saiu de Dom Cavati e sente que têm responsabilidades com este município. Sou também responsável por trazer a esses jovens as possibilidades que para nós, alguns anos atrás, eram tão difíceis”, comenta.

Cristiane Dias Gonçalves Paula, professora de língua portuguesa da escola Ilma de Lana Emerique Caldeira, também estudou no UNEC e hoje finaliza um mestrado pela UFMG. Para ela iniciativas como a Mostra de Profissões são de extrema importância. “Nós, que estamos na sala de aula, vemos muitas vezes os alunos vivendo sem perspectivas, sem saber que rumo tomar. Quando acontece um trabalho como esse, eles estão justamente buscando uma orientação, uma maneira de se decidir”, afirma.

A aluna Fernanda de Bastos Castor concorda com a professora. Ela tem 18 anos, está terminando o ensino médio e pretende fazer o curso de Direito, mas afirma que mesmo quem já se decidiu sobre a carreira também aproveita o conteúdo da mostra. “Descobrimos que podemos ter habilidade com outras coisas além da profissão que escolhemos, nos faz pensar em outras opções. Além disso, ajuda os colegas indecisos. Tenho um amigo que não sabia o que fazer, mas acredito que vai sair daqui com alguma ideia”, conta.