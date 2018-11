Doctum Caratinga realiza semana da computação

Cinco dias de imersão e conhecimento para os futuros profissionais de TI

CARATINGA – No dia 19 de novembro, às 19h no auditório da Doctum, o curso de Ciência da Computação das Faculdades Doctum de Caratinga, iniciou a Semana da Computação que teve como tema “Os desafios do profissional de TI no mercado de trabalho”. O evento aconteceu durante toda a semana entre os dias 19 a 23 de novembro, onde os alunos participaram de diversas atividades. O objetivo do evento é mostrar para os alunos os desafios do mercado de trabalho e a superação dos obstáculos.

O primeiro dia da Semana da Computação iniciou com a palestra do Coordenador do Curso de Ciência da Computação, das Faculdades Doctum de Caratinga, Paulo Eustáquio dos Santos, com o tema da noite, “Mercado de Trabalho e Sociedade” e na sequência o tema debatido com os ex-alunos do Curso Computação: Glória Rayane; Jacson Tiola e Rodrigo Silva.

Rodrigo Silva é ex-aluno e analista de redes do Sicoob Credileste, e participou da roda de conversas com os alunos na primeira noite do seminário. Segundo ele esse é um momento de trocar experiências com os alunos para o crescimento acadêmico e profissional.

No segundo dia da Semana da Computação, o tema tratado foi “A diversidade no Mercado de Trabalho”. Com a mediação do professor Paulo Eustáquio, estiveram presentes os debatedores: Amanda Neves, Jacson Tiola, Maicon Ribeiro, Thiago Vieira, Walmarley Gomes. Para um momento de descontração, contaram com a participação especial dos músicos “Jair Neto & Marcelo Tonieto”. E no terceiro dia, o tema foi “Os desafios para se ingressar no mercado de trabalho”, Paulo Eustáquio trouxe uma proposta de dinâmicas para os participantes, sobre desafios do mercado e processos de seleção. Essa noite contou com a presença de alunos do curso técnico de Informática da Escola Estadual Moacyr de Matos.

O dia 22, quinta-feira, o tema foi “Carreira acadêmica x mercado: qual é a minha cara?”, o professor PhD André Gustavo, ministrou uma palestra sobre o tema da noite, e logo após o tema foi debatido pelos participantes: André Gustavo, Breno Galinary e Thalisson Luiz. Já no dia 23, última noite da Semana da Computação, o tema tratado foi “Mercado Internacional: desafios e oportunidades!”. O tema foi debatido com 4 participantes, que atualmente moram e trabalham no exterior, o debate foi feito através do Skype, com os seguintes participantes: Cantídio Fontes (Califórnia), Melina de Oliveira (Albufeira), Rodolfo Pereira (Estocolmo), Yuri Barssi (Dublin).

O aluno Jefte de Lima, do 8º período de Ciência da Computação ressaltou: “Achei o evento bem completo, todos os dias da semana foram bem diversificados, com pessoas e temas abrangentes e atuais. Estiveram presentes professores e ex-alunos que demonstraram um pouco sobre as suas carreiras, tais como as dificuldades e as trilhas percorridas ao decorrer da graduação e a vida profissional.

O quarto dia, foi o melhor dia, na minha opinião, pois foi um grande tema, “Mercado Acadêmico, qual caminho percorrer?”, onde o principal palestrante foi o PhD André Gustavo (ex-coordenador do curso) que mostrou um pouco sobre sua jornada já percorrida, as oportunidades que teve e suas escolhas. Por fim o quinto dia, ex-alunos que moram no exterior, falaram sobre as dificuldades do mercado de trabalho brasileiro e o que os motivaram a sair do país, onde abordaram também as vantagens de se trabalhar fora e as dificuldades encontradas ao decorrer de seus percursos. Enfim a semana foi muito interessante e gratificante, pois conseguiu atingir todos os níveis e públicos da área de T.I no geral. Auxiliou alguns alunos que talvez tinham dúvidas sobre a área acadêmica, mercado de trabalho ou até mesmo empreendedorismo. Teve uma boa interação entre com a coordenador do evento e os dias palestrados foram bem direcionadas, e o foco das palestras foi bem planejado. Acredito que dos 4 anos que passei pela Doctum, a semana serviu de muito embasamento para os Alunos do curso de Ciência da Computação”.

O coordenador do Curso, Paulo Eustáquio destacou que a Semana da Computação contou com cinco dias de programação com temas variados e atuais para os nossos alunos. “Iniciamos falando sobre as diversas oportunidades de trabalho, discorremos sobre a trilha acadêmica e o mercado de trabalho e finalizamos com experiências de ex-alunos que estão atuando fora do Brasil. Contamos também com uma palestra do PhD André Gustavo, professor efetivo da Universidade Federal de Viçosa, e com discussões em mesas redondas com mais de 15 ex-alunos do curso, que trabalham na área da computação e contribuíram compartilhando as suas experiências para os nossos alunos atuais. Portanto, foi um evento de grande valia para nossos alunos e o maior indicador de sucesso dessa semana acadêmica foi a participação de praticamente todos os nossos alunos ao longo dos cinco dias de programação”.