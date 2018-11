Em noite memorável, 18º Festival de Dança da Escola Professor Jairo Grossi, é marcado por encanto e magia

Noite inesquecível celebrou clássicos do cinema que foram premiados com a estatueta do Oscar ao longo da história. Houve danças, cores, coreografias e muita emoção

CARATINGA – Um momento mágico e encantador. Assim está sendo considerado o 18º Festival de Dança da Escola Professor Jairo Grossi, em Caratinga. O evento foi realizado na noite do último sábado (24) e reuniu um grande público na Unidade I do UNEC.

Uma apresentação artística é sempre cercada de muita expectativa. Sobretudo, quando se trata de um dos eventos mais aguardados do ano na cidade. A Allegro Escola de Dança Jairo Grossi apresentou seu 18º festival. O Centro de Convenções Dário da Anunciação Grossi foi o palco da atração e viveu uma noite de gala.

Estudante do 9º ano da escola Jairo Grossi, Maria Alice foi uma das participantes da cerimônia. “É muito gratificante. É a 9ª vez que participo e o evento é sempre marcante. A festividade é muito esperada por todos nós e tenho orgulho de participar. Vale a pena todo o esforço.”

A beleza e a riqueza de detalhes nos números artísticos chamaram a atenção. As apresentações foram ecléticas e retrataram sucessos marcantes do cinema. Por cerca de duas horas e meia, lendários clássicos das telonas como Titanic, Shrek, A Saga Crepúsculo, Rio e muitos outros que foram premiados com a estatueta do Oscar, foram lembrados em cores música, danças e coreografias.

“Todo ano a gente se esforça muito. Ensaiamos bastante, para tentar superar as expectativas. O festival já virou uma tradição na cidade. A dança representa a liberdade. Através dela, expressamos nosso sentimento. Foi tudo muito lindo e de muita representatividade. Demos o máximo e o festival foi o mais bem feito possível.” Disse em tom de emoção a estudante Lara Luíza, outra participante.

O evento teve a participação de cerca de 130 bailarinos, que se dividiram em 16 apresentações. Tudo feito com muito bom gosto, charme e glamour. Crianças e adultos subiram ao palco. Houve espaço até para as mães, que tradicionalmente sempre marcam presença. É o caso de Cinthya de Barros Vidal. Ela integra ao grupo ‘Mães Divas Bailarinas’, composto por 13 mães e que se apresentou com o tema baseado na produção ‘Priscila, a Rainha do Deserto.’ “É maravilhoso. Só quem está no nosso grupo sabe como é compensador. As ‘nossas mães’ são maravilhosas. É um grande desafio e uma realização para nós,” concluiu.

O momento marcante trouxe um espetáculo de cores e coreografias, que vai ficar por muito tempo gravado na memória dos participantes.

“A gente espera o ano todo. Muitas coisas lindas ficaram reservadas para esse ano. Foram muitos esforços, dedicação, vários ensaios, mas no final valeu muito à pena. Tivemos uma noite memorável,” diz a aluna Kaylane Araújo, que também se apresentou.

O evento vem se consolidando cada vez mais como uma das mais importantes manifestações culturais de Caratinga. A diretora da Escola de Dança Allegro, Keké Rodrigues, foi a responsável pela organização da festa, considerada impecável. “Trouxemos o 18º festival intitulado ‘Oscar Celebre’ e tivemos momentos emocionantes. Já são 18 anos e 18 festivais. São espetáculos preparados com muito carinho, por toda a escola e graças a Deus, temos recebido um público bem caloroso, que fica na expectativa para o evento.”

Keké ainda destacou o trabalho, de cerca de 6 meses, e o envolvimento dos alunos da escola Jairo Grossi. “É muita preparação. É um trabalho em equipe. São muitas pessoas envolvidas. Muitas bailarinas e bailarinos se dedicando diariamente, para que tudo dê certo. Também há a participação de fornecedores e empresas parceiras e a direção da instituição. Enfim, é muita gente envolvida, para que tudo dê certo e saia como a gente sonhou e planejou. Temos alunos desde criança (de 02 anos) até o grupo de mães. Não tem idade. E a escola utiliza a dança, não só como arte, atividade física, mas também para formar e educar pessoas. As meninas se envolvem e é uma família. Vai muito além dos ensaios e da dança.”