Fox capota na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um Fox capotou na tarde desta quarta-feira (21). O acidente aconteceu no km 548 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. No veículo haviam três pessoas, sendo que duas foram conduzidas para atendimento médico em Caratinga.

O veículo, placas de Caratinga, era dirigido por William Lucas Gomes, 29 anos. Pelos indícios, o motorista perdeu o controle da direção, o Fox bateu em um canaleta e veio a capotar, parando no meio da pista. Com o impacto, um dos ocupantes chegou a ser arremessado para fora do automóvel. Esta vítima e outro passageiro foram levadas por populares para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que realizou o teste do etilômetro no condutor, sendo aferido 0,20 miligramas de álcool por litro de sangue. Em virtude do resultado, William teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida pela PRF.