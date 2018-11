Bingo pela solidariedade e prevenção

Núcleo do Câncer realiza mais uma campanha para manutenção das atividades e construção da sede

CARATINGA- O Núcleo do Câncer de Caratinga realiza mais uma campanha. No domingo (25), a instituição participará do Circuito Trieiras, que acontecerá no Loteamento Santa Helena.

O presidente do Núcleo do Câncer, José Maria Gonçalves ressalta que foi ofertado um espaço para que a entidade apresente seus serviços à comunidade e realize algumas ações para arrecadar fundos à manutenção das atividades e para dar continuidade à construção de sua sede própria. “Já é o terceiro Circuito Trieiras, para promover o Loteamento Santa Helena. Eles nos convidaram para participar, aceitamos de imediato, visto que precisamos de recursos para o 13° e para começar a fazer um caixa para a segunda parte da nossa obra. Haverá uma praça de alimentação com duas barracas com refrigerantes, água mineral e feijão tropeiro. E durante esse evento, também vamos fazer um bingo”.

As cartelas estarão disponíveis somente no evento, pelo valor de R$ 10. Cada cartela é válida para quatro sorteios e o bingo está previsto para iniciar às 11h. “São prêmios doados por familiares de assistidos, por assistidos e pessoas de bem. Serão uma camisa do Flamengo e outra do Corinthians autografadas por todos os jogadores, um relógio masculino e uma bicicleta”.

A primeira etapa de construção da sede da instituição teve início em agosto de 2018. A obra está sendo realizada na rua 8 do Loteamento Silva Araújo, em uma área de 1.500 metros quadrados. Somente para a primeira etapa, o Núcleo precisou desembolsar mais de R$ 100 mil e conta com a solidariedade para seguir com o projeto. “Nós tínhamos o dinheiro para concluir a fundação, terminamos provavelmente agora em janeiro. Vamos começar a fazer um fundo para subir as paredes, consequentemente bater uma laje. Temos que fazer com muita responsabilidade, porque o foco principal são os assistidos. Embora pagamos aluguel, temos que manter a casa. Vamos fazer novas campanhas, novos eventos, a comunidade abraça a causa. Nós vamos chegar lá”.

A população é convidada para o dia de lazer e a contribuir com o Núcleo do Câncer. “Mesmo quem não for participar da corrida ou da maratona, pode ir lá participar desse evento. Vão ter várias barracas e música ao vivo, será um dia muito gostoso. É bom que vocês conhecem o loteamento e o trabalho do Núcleo”, convida José Maria.