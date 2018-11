Caratinga sediará plenária Regional do PT

Em pauta, os desafios do partido pós-eleições 2018

CARATINGA– A Plenária Regional do PT- Caratinga acontecerá amanhã, às 9h, na Câmara Municipal. Está confirmada a presença da presidente estadual do PT, Cida de Jesus, que será recepcionada pelo presidente do diretório local, Alfredo Rosa Loures. A reunião terá representantes das 24 cidades da Vertente do Caparaó, além de deputados do partido.

Em pauta, os desafios do partido pós-eleições 2018. O PT elegeu o maior número de representantes na Câmara Federal, com uma bancada composta por 56 deputados. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o partido com mais representantes também será o PT, que passou de 8 para 10 ocupantes.

Por outro lado, amargou a derrota de Fernando Haddad na disputa pela Presidência da República, com a eleição do candidato do PSL, Jair Bolsonaro e também para o Governo de Minas, quando Fernando Pimentel ‘caiu’ ainda no primeiro turno. No senado, a ex-presidente Dilma Rousseff que era cotada como líder isolada nas pesquisas, também não conseguiu ser eleita.

Os rumos do partido também serão discutidos na Plenária Regional Vale do Aço hoje, às 18h. Amanhã, militantes também vão se reunir em Manhuaçu.