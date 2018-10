Ciência e religiosidade são temas de simpósio

Evento e realizado na Unidade Acadêmica II do UNEC

CARATINGA – Ciência e Religiosidade foram os assuntos do 8º Encontro de Bioética, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, no auditório da Unidade Acadêmica II do Centro Universitário de Caratinga. O evento foi realizado ontem.

O encontro possibilitou o diálogo entre profissionais de várias áreas do conhecimento. Houve uma mesa-redonda, com a participação de professores de diferentes cursos da instituição, que estiveram abertos a atender as indagações dos participantes.

Na oportunidade, Paula Ribeiro de Souza, professora de cursos de graduação da instituição, proferiu uma palestra, se aprofundando na questão da ciência e da religiosidade. “Procuramos trazer assuntos atuais, que envolvam a prática profissional e seu comportamento. Trouxemos a religiosidade, uma questão marcante, que está presente na vida da sociedade. Nós, profissionais, temos que saber lidar eticamente com tudo que envolve as crenças e seus impactos sociais.”

Participação dos estudantes do Campus Nanuque

O evento contou com a presença de alunos do Campus UNEC de Nanuque. Os estudantes ficaram em Caratinga durante a semana, participando de uma série de atividades acadêmicas.

É o caso de Daniela Santos, aluna do 8º período do curso de Fisioterapia daquela localidade. “Tem sido uma experiência gloriosa. Conhecemos novas pessoas e a sede da instituição em Caratinga. Estamos muito felizes, é bom poder agregar conhecimento e com isso aprender ainda mais.”

A comitiva vinda de Nanuque foi organizada pelo professor Júlio Eymard Rodrigues Batista. Júlio é coordenador do curso de Educação Física do UNEC na cidade do Vale do Mucuri. “Está com o Campus UNEC de Nanuque em Caratinga, com cerca de 100 alunos, é motivo de orgulho para nós. Poder participar do ‘Encontro de Bioética’ é instigador. Falar de ciência e espiritualidade nos motiva”.

O encontro teve como propósito colocar em discussão a ética da vida aplicada às atividades profissionais desenvolvidas a partir da formação acadêmica.