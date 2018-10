Evento acontece hoje com concentração na Praça da Estação e largada sentido Avenida Dário Grossi

CARATINGA- A ‘Caminhada e Corrida Recreativa’ acontece hoje. A concentração será a partir das 7h, na Praça da Estação e a largada está prevista para as 8h, sentido Avenida Dário Grossi. As inscrições podem ser feitas diretamente no local e é possível escolher entre dois percursos, a caminhada 3 km e a corrida de 5 km.

A iniciativa é da Prefeitura de Caratinga. De acordo com a secretária de Saúde, Jacqueline Marli dos Santos, ao longo do mês de outubro várias atividades têm sido promovidas com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção. “O município já tem uma preocupação com esse acompanhamento, principalmente no que se refere à saúde da mulher. Em especial no Outubro Rosa, o mês para chamar atenção das mulheres à prevenção do câncer, em específico de mama, além do que já temos disponível para todas as unidades, os serviços assistenciais no que se refere a exames e consultas especializadas, quando se fazem necessárias, preparamos para esta campanha específica aproximadamente 800 mamografias”.

Mais uma destas ações é o evento deste sábado, que promete reunir diversas pessoas na Praça da Estação, promovendo a importância da atividade física. “Tivemos no sábado (20) um dia D voltado para atender essa demanda, unidades ficaram abertas com atividades diferenciadas do dia a dia, orientação, palestra, sorteios de brindes e os exames de preventivo sendo realizados. Pensamos que por se tratar de uma prática esportiva e hoje saindo dessa era sedentária e partindo mais pra uma prática de atividade física, seria interessante trazer parceiros numa forma dinâmica de envolver toda a população”.

O EVENTO

O profissional de Educação Física Fúlvio Pires explica que a competição não terá premiação em troféu ou dinheiro. O objetivo é incentivar que as famílias participem, ainda que não sejam atletas profissionais. “Recomendamos é que a pessoa participe com a camisa rosa ou algum adereço rosa. Todas as pessoas que participarem da caminhada ou corrida ganharão medalha de participação”.

Paralelamente à corrida e à caminhada, será reservado um espaço de recreação para as crianças com monitores, para que os pais ou responsáveis possam completar seu percurso com tranquilidade, conforme afirma o superintendente de Esporte e Cultura, João Batista Pereira. “Abraçamos a causa em trazer uma comodidade para os pais que querem participar do evento, para que suas crianças possam brincar, momento de descontração, aulas de dança e momento recreativo. Vamos mostrar o nosso trabalho e trazer o povo da cidade para dentro da nossa maior praça de esportes da cidade hoje, que é a Praça da Estação. Temos lá toda terça e quinta as aulas de dança e segunda, quarta e sexta com a parceria da saúde aulas de treinamento funcional”.