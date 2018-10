CASU implanta protocolos informatizados de serviços

CARATINGA– Os serviços de saúde ligados a instituições de ensino têm o compromisso de auxiliar no desenvolvimento das comunidades em que se encontram. Nesse sentido, é importante produzir conhecimentos e aplicá-los na prestação de serviços. O Centro de Assistência à Saúde FUNEC (CASU), desenvolve estudos frequentes para adotar melhorias no atendimento à população de Caratinga e região.

O fruto desses estudos em 2018 foi apresentado no VII Encontro de Iniciação Científica do UNEC (ENIC). A instituição lançou 14 protocolos administrativos e de atendimento aos pacientes, que poderão ser consultados online por toda a equipe. De acordo com a diretora geral do CASU, Daniela Fonseca Genelhu Soares, eles foram elaborados para garantir a qualidade e a segurança de todas as atividades de saúde, tanto no Hospital Irmã Denise quanto no Centro de Reabilitação FUNEC, Instituto CASU Social e Hospital Veterinário Joaquim Felício.

“São procedimentos que vão nortear as ações, para que todos consigam ter condutas semelhantes. Isso minimiza os riscos ao paciente, uniformiza as ações e melhora a segurança. Assim temos otimização de recursos, cura mais rápida do paciente e aprendizado eficaz dos alunos, que têm acesso àquilo que existe de mais novo em termos de diagnóstico e terapia”, destaca Daniela Fonseca.

Além desse sistema, foram lançados três livros sobre os serviços de saúde prestados pelo CASU. O Boletim Epidemiológico é um estudo sobre as principais doenças que acometem a população de Caratinga e região, para que possam ser tomadas medidas de saúde pública. A segunda obra é o Manual de Cirurgia Ambulatorial, voltado para profissionais que atuam nesse segmento. Também foi lançado o livro de Terapia Assistida por Animais, que relata as experiências e os resultados alcançados com a utilização de cães, gatos e cavalos terapeutas no Centro de Reabilitação FUNEC. “Mais uma vez mostramos que somos referência nacional nesse tipo de trabalho. Os animais melhoram significativamente a qualidade de vida do paciente, e a equipe tem nos enchido de orgulho”, elogia a diretora.

FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA

Para a diretora do Instituto de Ciências da Saúde do UNEC (INCISA), Raquel Carvalho Ferreira, tanto os protocolos quanto os livros reforçam o UNEC como produtor de conhecimento científico. Ao mesmo tempo, essa produção contribui para que os estudantes se tornem profissionais ainda mais qualificados. “É importante lembrar que um dos indicadores do Ministério da Educação para avaliar as instituições de ensino superior é a integração entre ensino e pesquisa. A produção científica fortalece o ensino, o nosso aluno conclui o curso com essa bagagem e nós conseguimos cumprir com as determinações de qualidade na educação”, afirma.