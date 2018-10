Evento festivo comemora os 49 anos da Fisioterapia e o Dia do Fisioterapeuta

Data é lembrada em 13 de outubro, mas foi celebrada pelo curso de Fisioterapia do UNEC na quarta-feira (24)

CARATINGA – Celebrar o trabalho de um profissional ligado à área da saúde, que auxilia na recuperação física do corpo humano. Assim é comemorado o Dia Nacional do Fisioterapeuta.

O profissional possui uma atuação voltada para a reabilitação física das pessoas e por garantir a evolução e a recuperação dos pacientes através do seu trabalho.

Em relação à Fisioterapia, que completa 49 anos em 2018, é uma área da saúde envolvida com o estudo, prevenção e tratamento de lesões no corpo.

HOMENAGEM

Acadêmicos e professores do curso de Fisioterapia do UNEC participaram de um evento especial na noite de quarta-feira (24), alusivo ao ‘Dia do Fisioterapeuta’. Foram distribuídos bombons, houve um momento de música e houve uma palestra no Salão Celso Simões Caldeira, Unidade I do Centro Universitário de Caratinga.

O fisioterapeuta, membro e conselheiro do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais, José Avelino de Melo, deu destaque em sua fala às conquistas da profissão e as perspectivas para o futuro no setor. “Em nome do CREFITO trago a palestra sobre leis e atos normativos e o futuro da Fisioterapia. Enquanto conselheiro, temos a função de tentar fomentar a importância da ética profissional, para que os futuros colegas possam se adequar às diversas formas de atendimento do ser humano.”

A iniciativa foi da professora Juliana Reis, que coordena o curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga. “Em outubro se completa 49 anos de regulamentação da profissão. A proposta é de dialogar com os acadêmicos sobre a trajetória da Fisioterapia durante todo esse tempo e das responsabilidades que a gente foi assumindo profissionalmente durante a construção da profissão.”

Assistidos do Asilo Monsenhor Rocha, que participam do projeto “Musiterapia”, desenvolvido por alunos do curso de Psicologia, foram convidados a participar do evento e fizeram uma apresentação de música. Eles usaram instrumentos e entoaram canções.

PROCURA E IMPORTÂNCIA

O curso de Fisioterapia está entre os mais procurados do Centro Universitário de Caratinga. Além das boas condições e estrutura que a disciplina oferece, um das questões levadas em conta pelos acadêmicos é o fato da disciplina tratar de cuidar de pessoas, ou seja, ser voltada à questão humanitária.

É o caso do estudante Igor Sangi, que cursa o 4º período, que afirma ter se sensibilizado pelo curso. “É um curso com uma causa muito bonita. Meu pai é um paciente que necessita de tratamento fisioterápico e então decidi seguir por esse caminho. Quero ingressar de vez na carreira e ajudar ele e demais pessoas.”

A Fisioterapia é fundamental, principalmente em atendimentos ortopédicos. Reduz a dor, restaura a mobilidade, flexibilidade e aumenta o movimento das articulações, fortalecendo os músculos e mantendo a postura correta do corpo.