Passeata marcará encerramento do Outubro Rosa

CARATINGA- O Núcleo do Câncer está organizando a Passeata da Luta contra o Câncer, que acontecerá no dia 1° de novembro, de 8h às 12h. O evento marca o encerramento do Outubro Rosa e abertura do Novembro Azul.

José Maria, presidente Núcleo do Câncer, ressalta a importância da passeata na promoção da saúde, alertando a população com relação ao câncer. “É muito importante que a comunidade venha mais uma vez abraçar esse evento. Vamos encerrar o Outubro Rosa com a abertura do Novembro Azul, com uma grande passeata. Vamos sair com concentração às 8h na Praça Marta Carli e vamos juntos levar a conhecimento da comunidade a importância da prevenção, tanto do câncer de mama, como do câncer de próstata”.

A passeata seguirá o seguinte percurso: Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho (Santa Cruz), Rua Capitão Paiva (Esperança), Rua Coronel Antônio Saturnino (Esperança), Rua Princesa Isabel (Centro), Rua João Pinheiro (Centro), Rua Benedito Valadares (Centro), Rua Olegário Maciel (Centro), Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (Centro) e chegada e encerramento na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a Praça da Estação, no Bairro Salatiel.

Além de informações importantes sobre prevenção contra o câncer, o momento será de estímulo ao exercício físico, conforme ressalta José Maria. “Quero convidar a todos que venham participar conosco, temos que despertar nas pessoas a importância da prevenção. Termos bons hábitos alimentares, fazermos exercícios físicos, fazer nossa prevenção procurando os exames. Sei que é difícil, tem hora que dá aquela preguiça, mas temos que levantar, sair e fazer nossas caminhadas, exercícios, procurar ter uma vida melhor sem sedentarismo. Se possível, venham com camisas rosa e azul para que fique um colorido bacana”.

Ao longo de todo o mês de outubro, o Núcleo do Câncer vem desenvolvendo atividades especiais na cidade. Por exemplo, a cor rosa invadiu o centro de Caratinga e, em breve, dará lugar ao azul. “Queremos agradecer a prefeitura que nos liberou para que nós pintássemos as pontes de rosa, colocamos algumas frases e assim que terminar o outubro, vamos pintar de azul alusivo ao novembro azul. E após a campanha, voltaremos com as cores brancas, que é o original. Colocamos também algumas faixas em alguns pontos para servir de alerta”.