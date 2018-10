Sobre como manter o cérebro saudável…

Recentemente estive em um congresso chamado “BRAIN”, que significa “cérebro” em inglês. Muito interessante por sinal, já que é um congresso multidisciplinar, abrangendo temas da neurologia, psiquiatria, psicologia, neurociências…

Foi exposta muita coisa nova, boa e embasada em estudos recentes. Dentro desse congresso tive a oportunidade de participar do curso “Envelhecimento e Memória”. Um dia inteiro de apresentações sobre o tema, com estudos fresquinhos sobre como ter uma “boa memória” na idade avançada.

Já sabemos que um treinamento do cérebro no idoso tem impacto positivo importante para manutenção e redução do declínio cognitivo. Mas, o ideal é chegar lá com a “cabeça boa” né?!

Outro fato conhecido, é que as pessoas com mais estudo são menos propensas, por assim dizer, a quadros de demência.

Então, já temos um ponto! Treinar a mente é essencial! Mas para isso não basta ler… é importante aprender!

A aquisição de novos conhecimentos é que torna a mente ativa!

Todavia, o mais interessante neste curso de envelhecimento e memoria foram os gráficos demonstrando que a associação de atividade física com treinamento cognitivo trazia melhores resultados que o uso de um deles isoladamente! Principalmente em pessoas com história familiar de demência.Outro ponto discutido neste curso e que já vem sido falado recentemente é sobre o intestino ser nosso segundo cérebro! Vários estudos evidenciando que uma alimentação saudável, baseada em uma menor ingestão de açúcares, carboidratos e maior ingestão de água, interfere positivamente no envelhecimento físico e mental.

Então vamos lá! Aproveitar e começar hoje mesmo a unir esses fatores e ativar o corpo e a mente! Eu já comecei! Só não vale ficar parado! Lembre-se que sempre é tempo de recomeçar!

Que tal começar uma atividade física diferente? Assim ativamos o corpo e a mente adquirindo novos conhecimentos. Pra quem é da região litorânea podem tentar um kit surf, para quem é do interior, que tal tênis?! Ou ioga?

Dicas:

1- Aprenda algo novo todos os dias!

2- Exercite-se!

3- Mude sua dieta!

4- Medite (Ioga, Mindfulness etc)!

5- Tenha uma vida social com pessoas positivas!

Sobre a Autora: Dra. Isis Ribeiro é mineira de coração, apaixonada pela medicina, oficial médica de carreira da Força Aérea Brasileira, atua em hospitais de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Lagoa Santa e atende consultório como Clínica Médica e Neurologia.