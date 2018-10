PM apreende droga e revólver, além de recuperar material furtado

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu droga, arma e munições, e também recuperou material furtado. A ação foi desencadeada no início da noite desta segunda-feira (22) na serra dos Cupertinos, região do córrego do Lage, zona rural de Caratinga.

A PM recebeu informação onde estaria escondido um indivíduo, 34 anos, contumaz na prática de diversos delitos e que contra ele encontram-se em aberto quatro mandados de prisão. Foi montada uma operação para prender este indivíduo. Os militares cercaram a residência, mas os cachorros começaram a latir e o indivíduo foi até o terreiro para averiguar o que estava acontecendo. Assim que o militares o viram, foi dada voz prisão, porém ele não acatou e fugiu, mas deixou cair um revólver calibre 38 que estava com cinco munições intactas.

O autor entrou numa picape Fiat Strada e fugiu em alta velocidade sentido uma lavoura de café. Na fuga, o carro arrebentou uma cerca de arame farpado. O indivíduo ainda jogou o carro contra os militares com o intuito de atropelá-los, mas os policiais se esquivaram. O autor conseguiu acessar uma estrada vicinal e fugiu sentido córrego Bananal.

Os militares fizeram buscas na casa do autor e encontraram um bloqueador de sinal de localização veicular, uma barra de maconha e diversos materiais de construção e utensílios domésticos.

Os policiais fizeram contato com duas vítimas de furto e elas foram até o local, tendo reconhecido os itens encontrados pela PM. Uma das vítimas ficou responsável pela guarda dos materiais. Ambos foram orientados a deslocarem até a delegacia para prestar informações a respeito do inquérito policial instaurado sobre o crime de furto.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição.