PM detém suspeito de tráfico e apreende droga e mais de 1.500 reais

VARGEM ALEGRE – A Polícia Militar realizou uma operação antidrogas na tarde de ontem em Vargem Alegre. Ação foi realizada na rua Raimundo Ferreira da Costa, centro, e resultou na prisão do suspeito Nilsésio de Sousa Rodrigues, 21. Os militares apreenderam droga e R$ 1.568,05. Uma menor, 17, e um usuário foram conduzidos.

Os militares já tinham informações a respeito do suposto envolvimento de Nilsésio com o tráfico de drogas e se posicionaram estrategicamente nas proximidades da casa do suspeito. Durante o monitoramento, um indivíduo, que segundo a PM é usuário de drogas, chegou até a residência e logo depois saiu aparentando ter algo nas mãos. Então os militares fizeram a abordagem e encontraram uma pedra de crack com ele.

Diante da situação, os militares entraram na casa de Nilsésio e efetuaram sua prisão. No local estava uma menor, que é companheira do suspeito. Quando era solicitada a presença de uma policial para revistar a menor, ela acabou confessando que guardava entorpecentes dentro da bermuda por determinação de Nilsésio. Então, ela retirou duas sacolas contendo 30 pedras de crack, além de outra pedra maior da mesma droga e R$ 1.568,05 em diversas notas. Segundo a PM, este dinheiro é proveniente do tráfico e antes estava na gaveta do guarda-roupas. Toda a ação da PM foi acompanhada pela madrasta da menor.

De acordo com a PM, Nilsésio disse que a droga e o dinheiro eram de sua propriedade e que a menor os guardava por sua determinação.

Todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.