Aniversário de vantagens da Casa Auxiliadora

Neste mês de outubro, promoção de 28 anos da loja tem sorteio toda semana

CARATINGA- A Casa Auxiliadora de Caratinga completa 28 anos e comemora com a promoção ‘Aniversário de Vantagens’. Além de ofertas imperdíveis, últimos lançamentos em toda linha de materiais de construção e melhores condições de pagamento, a loja segue com um de seus compromissos que é o reconhecimento da importância do cliente para o sucesso da marca.

Para isso, estão sendo sorteados um prêmio por semana nas redes sociais oficiais da Casa Auxiliadora (Instagram e Facebook). O prêmio deve ser retirado apenas na loja no prazo de 10 dias a contar da data do sorteio.

A primeira sorteada no dia 6 de outubro foi Geisianni Lyllian, que ganhou um faqueiro de Aço Inox Tramontina Malibu (91 peças). No segundo sorteio ocorrido no dia 13 de outubro, Ana Paula Avelar foi premiada com um jogo de panelas Aço Inox Tramontina Allegra (5 peças).

A proprietária da Casa Auxiliadora, Sandra Corrêa Cortes ressalta que a promoção é um reconhecimento à parceria e confiança dos clientes. “Ficamos bastante satisfeitos com a receptividade dos nossos clientes em relação a essas promoções, eles valorizam muito. E ficamos muito felizes em premiá-los porque eles fazem parte da nossa história, é uma maneira de agradecer todos esses 28 anos de Casa Auxiliadora, onde já passamos por tanta coisa e acho que agora chegou o momento de realmente sentirmos esse prazer em satisfazer os nossos clientes, presenteá-los”.

Mais dois prêmios serão sorteados, um kit Ducha Digital Polo Plus Hydra + uma lixeira de 5l Tramontina, no domingo (21) e um kit acessórios Standard Perflex + uma Ducha Eletrônica Optima Hydra, previsto para o dia 27 de outubro.