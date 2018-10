Caratinga tem mais de duas mil famílias inscritas com renda per capita de até R$ 85

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social são de inscritos no Cadastro Único; Dia Internacional para Erradicação da Pobreza foi celebrado ontem

CARATINGA- Ontem foi o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza. A data é um momento de refletir sobre a situação de vulnerabilidade social no País e os avanços ou retrocessos de políticas públicas voltadas para esta realidade.

Uma das fontes de dados sobre este público é o Cadastro Único para Programas Sociais, que reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais.

No município de Caratinga, segundo informações mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018 era de 9.791 dentre as quais, 2.033 alegaram situação de extrema pobreza, com renda per capita familiar de até R$ 85. As demais estão na seguinte situação: 2.492 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170; 3.434 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; e 1.832 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O total de pessoas cadastradas é de 29.649. São 6.807 pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de até R$ 85; 8.648 pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e 170; 10.659 pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo; e 3.535 pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal acima de ½ salário mínimo.

BOLSA FAMÍLIA

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de agosto de 2018, 3.837 famílias.Essas famílias equivalem, aproximadamente, a 10,69% da população total do município, e inclui 509 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza.

As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 140,63 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 539.591,00 no mês.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de maio de 2018, atingiu o percentual de 83,4%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos; o que equivale a 3.359 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 4.027. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 71,3%, resultando em 544 jovens acompanhados de um total de 763.

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de dezembro de 2017, atingiu 87%, o percentual equivale a 3.487 famílias de um total de 4.006 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

DADOS REGIONAIS

Confira os principais dados de municípios da região:

Bom Jesus do Galho

3.932 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

2.258 com renda per capita familiar de até R$ 85;

176 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

751 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

747 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Córrego Novo

543 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

340 com renda per capita familiar de até R$ 85;

30 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

88 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

85 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Entre Folhas

1.250 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

543 com renda per capita familiar de até R$ 85;

147 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

313 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

247 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Imbé de Minas

1.686 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

1.338 com renda per capita familiar de até R$ 85;

44 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

154 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

150 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Inhapim

4.469 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

2.085 com renda per capita familiar de até R$ 85;

824 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

932 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

628 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Piedade de Caratinga

2.059 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

1.221 com renda per capita familiar de até R$ 85;

200 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

450 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

188 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Pingo D’Água

1.107 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

502 com renda per capita familiar de até R$ 85;

88 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

277 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

240 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Santa Bárbara do Leste

1.566 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

926 com renda per capita familiar de até R$ 85;

161 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

237 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

242 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Santa Rita de Minas

771 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

208 com renda per capita familiar de até R$ 85;

147 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

289 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

127 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

São Domingos das Dores

1.269 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

490 com renda per capita familiar de até R$ 85;

247 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

339 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

193 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

São Sebastião do Anta

1.738 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

1.236 com renda per capita familiar de até R$ 85;

61 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

223 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

218 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Ubaporanga

2.406 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

1.045 com renda per capita familiar de até R$ 85;

361 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

598 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

402 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Vargem Alegre

1.583 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2018, sendo:

753 com renda per capita familiar de até R$ 85;

60 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170;

339 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

431 com renda per capita acima de meio salário mínimo.