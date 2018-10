Evento acontece no domingo (21) com exposição de veículos, concursos, premiações de trajes antigos e atrações musicais

CARATINGA– No domingo (21), acontece o 5º Encontro de Carros Antigos de Caratinga, numa realização de Edra Produções com o apoio da Prefeitura de Caratinga. O evento será realizado de 9h às 17h, nas imediações do CTC – Praça Calógeras e Avenida Marechal Deodoro.

Além da tradicional exposição de veículos, na programação estão previstos concursos, premiações de trajes antigos e atrações musicais.

“Haverá premiação para os melhores e mais originais com trajes das décadas de 50 a 80, que são as mesmas dos carros participantes. Essa ideia foi implantada na segunda edição do evento e vem crescendo cada vez mais a participação. Foi um sucesso o ano passado e o objetivo é manter daqui pra frente, dá todo um clima nostálgico no ambiente da festa”, explica Edra.

A música ficará por conta de ‘Covers Banda Show’, formada por antigos e reconhecidos músicos da cidade. “Repertório voltado ao Rock Pop dos anos 80, nacional e internacional. Betinho (guitarra e voz), Toninho (teclado e voz); Alexandre (contrabaixo), Felipe Viana (bateria) e Marcelo Tonieto (sax e voz)”.

E a grande novidade para esse ano é a Ginkana de Obstáculos com casais em cada veículo procurando fazer em tempo mais rápido os obstáculos na pista do evento. Serão três disputas, entre elas um casal de atleticanos contra um casal de cruzeirenses. Além de Food Truck, sorteios de brindes e participação do ‘Rolimã na Veia’.

Nesta reta final, a expectativa da organização é manter o número de 120 a 160 carros inscritos. “Até o momento tempos inscritos de Ipatinga, Cel. Fabriciano, Timóteo, Governador Valadares, Manhuaçu, Manhumirim, Mantena e Teófilo Otoni. E tem sempre carros vindos do Espírito Santo também”, cita Edra.

O cartunista é presidente do Clube de Carros Antigos ‘Os Intocáveis’, fundado em 2014. Ele comenta o que representou para Caratinga a filiação à Associação Mineira de Antigomobilismo e como tem sido sua participação em outros eventos que valorizam a cultura dos carros antigos. “Me sinto muito feliz de contemplar mais uma realização que vem deixando sua marca em Caratinga e fazendo história. Nosso evento é, junto com o de Governador Valadares, o mais antigo da região, nosso Clube já é reconhecido com participações de destaques em vários encontros em Minas Gerais. Nossa filiação na Associação Mineira de Antigomobilismo é uma demonstração evidente que estamos fazendo a nossa parte para o engrandecimento desse segmento, implantando e incentivando a cultura de valorização da história do automóvel no Brasil”.

O encontro já está chegando em sua quinta edição demonstrando que veio para ficar. Para Edra, o brasileiro é apaixonado por carros e o evento se consolida, a cada ano, como uma opção de entretenimento da família e que atrai um público de todas faixas etárias. “É considerado o mais animado da região pela sua formatação que estimula a interação do público presente. Todos se sentem parte da festa. O apoio da Prefeitura de Caratinga é fundamental para obter esse sucesso, assim como os nossos patrocinadores e principalmente a participação das máquinas antigas que encantam a todos os presentes. Com esse resultado, atrai um ótimo público e com isso fomenta a nossa cultura, o nosso turismo e consequentemente o nosso comércio”.

A exemplo dos anos anteriores, o evento também terá o lado social com a arrecadação de alimentos não perecíveis para a Cantina Áurea Rezende / Centro Espírita Dias da Cruz.

INSCRIÇÕES

Informações e inscrições podem ser feitas também pelo Whatsapp: (33) 9 9150-3693 (falar com Edra). Veja as opções:

(*)OPCIONAL A: Doação + R$ 50,00 – Com direito a uma Camisa do Evento, Troféu de Participação e Kit Brindes

– OPCIONAL B: Doação + R$ 30,00 – Com direito a uma Camisa do Evento

– OPCIONAL C: Doação + R$ 20,00 – Com direito ao Troféu de Participação

(*) “Os proprietários se esmeram em caprichar o máximo na apresentação de sua relíquia. Muitos se deslocam de longe para participar. Todos são muitos importantes e o principal motivo da festa. Promover o antigomobilismo. Todos merecem ser contemplados com um troféu, mas isso fica inviável pelo custo. Pensando nisso, resolvemos dar a opção da taxa para que todos possam ter a oportunidade de levar uma lembrança do evento”, afirma Edra.