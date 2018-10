Sargento Borges vota e ressalta apoio ao Bolsonaro

CARATINGA- O candidato a deputado Estadual, Sargento Borges (PSL) votou por volta de 11h, na Escola Estadual Princesa Isabel.

Em entrevista à imprensa, Borges aproveitou para destacar o apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro. “Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ser candidato, estar junto com nosso capitão, futuro presidente do Brasil e também por ser o único candidato do PSL em Caratinga. E a expectativa é a maior, já estamos sabendo através da internet que no Japão já foi apurado, outros países também e Bolsonaro sai na frente. Vamos ganhar em primeiro turno”.