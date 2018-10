Governadora do Distrito LC-12 visita núcleo de Lions de Raul Soares e Clube de São Pedro dos Ferros

DA REDAÇÃO – Dando continuidade ao trabalho de visitas aos clubes que pertencem ao Distrito LC-12, num total de 70 clubes situados em diversas cidades de Minas Gerais, a governadora Léa Ganimi e seu companheiro Sebastião estiveram na cidade de Raul Soares, na tarde do último sábado (29/09), onde realizaram uma reunião administrativa com o recém-instalado núcleo de Lions daquela cidade.

RAUL SOARES

Nos núcleos, os associados passam a integrar um Lions clube “padrinho”, mas têm autonomia para realizar reuniões e promover seus próprios projetos. O núcleo de Raul Soares tem sua diretoria composta pelo presidente Lucas Magnun Santos Freitas, secretário Oscar Alves Barros e tesoureiro José Gabriel Gomes Santos e o clube “padrinho” é o Lions Clube Caratinga Itaúna, a quem cabe fazer o acompanhamento até que o núcleo seja elevado à condição de clube efetivo.

A visita teve o objetivo de prestar apoio e incentivo, bem como traçar metas de curto, médio e longo prazo estabelecidas pelo Lions Internacional e pelo Distrito LC-12 a serem desencadeadas pelo núcleo. A reunião contou com a presença de vários membros do Lions Clube Caratinga Itaúna, liderados pelo presidente Giovani José Vieira que afirmou: “Nós estaremos lado a lado com o núcleo de Raul Soares, inclusive nas atividades que forem por ele desencadeadas. O presidente Lucas Magnun e os associados do núcleo podem contar com nosso apoio, para que possamos juntos desenvolver uma prestação de serviço social qualificado e desinteressado e em um futuro breve possamos ter o núcleo elevado a Clube de Serviço”

De acordo com Lucas Magnun, presidente do Núcleo, os associados estão motivados. “A visita de nossa governadora Léa Ganimi nos traz muita confiança e a certeza de que estamos no caminho certo. Suas orientações são pontuais, precisas e essenciais ao bom desenvolvimento de nossas ações. Nesse primeiro momento estaremos dando ênfase a uma campanha para aumento de associados. Somos hoje onze integrantes, mas pretendemos em breve chegar ao número de 20 associados o que nos possibilitará sermos elevados à condição de clube de serviço”, concluiu.

SÃO PEDRO DOS FERROS

Já no domingo (30/09), a governadora seguiu para a cidade de São Pedro dos Ferros para uma visita ao Clube de Lions daquela cidade, cujo presidente é Natanael de Oliveira. De acordo com o presidente, a reunião administrativa com a governadora é um momento ímpar de aprendizado e troca de conhecimentos: “Léa Ganimi possui um vasto conhecimento dos assuntos relacionados ao Lions Clube Internacional e tem uma grande experiência no campo do serviço social. Todos aprendemos muito com ela.”

Em ambas as reuniões a governadora Léa Ganimi fez uma explanação de suas metas para o período 2018-2019, dando ênfase para ações voltadas em favor do meio ambiente, campanhas de prevenção de doenças como o diabetes, o câncer pediátrico, o câncer de próstata e de mama, além de ações de combate à fome, de prevenção e correção da visão e realização de palestras educativas em diversas áreas de interesse social, dentre outras. “Nas reuniões analisamos os pontos positivos e procuramos identificar os pontos que precisam e podem ser melhorados e com isso quem ganha é a sociedade”, esclareceu Léa Ganimi.

Segundo ela, “em breve teremos uma atividade denominada “Lions em Ação, cuidando de sua saúde, na cidade de Raul Soares, com aferição de pressão arterial, orientações nutricionais e verificação do peso, altura e do índice de massa muscular, dentre outras atividades. É o Lions trabalhando desinteressadamente pelo social.

Celestino J. Bacelar – Assessor de Comunicação e Marketing Lions Clube Caratinga Itaúna – Distrito LC-12