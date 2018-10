Casal é preso em Ubaporanga por suspeita de tráfico de drogas

UBAPORANGA – Na noite desta última terça-feira (2), a Polícia Militar prendeu um casal por tráfico de drogas e conduziu um usuário. A ocorrência foi registrada na rua Sebastião Luiz da Silva, no bairro Vinte e Sete de Abril, em Ubaporanga.

De acordo com o cabo Juliano, a PM tem recebido diversas denúncias a respeito do tráfico de drogas na residência de Diego Martins, 42 anos, e Andressa Castro Campos, 34. “Diante das denúncias, passamos a observar e ficamos espantados, pois assim que chegamos ao local, também chegou um usuário para comprar drogas. Diego levou o cidadão até o interior da residência e quando saiu foi abordado com uma pedra de crack que afirmou ter comprado dele por R$ 10,00”.

Ainda segundo o cabo Juliano, ao entrar na residência foi encontrado com a esposa de Diego os R$ 10,00 e mais uma pedra de crack. Durante buscas mais sete pedras de crack, 24 buchas de maconha e mais uma pedra bruta de crack foram apreendidas. “Ela disse que comprou como se fosse 50g de crack. É a terceira ocorrência de tráfico de drogas apenas nesse local”, informou o militar.

O casal foi preso por debate suspeita de tráfico de droga e levado para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. O usuário também foi conduzido pelos militares.